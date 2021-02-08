Окружение Зеленского лепит из него чужие образы – смелого, волевого, компетентного. Но натягивание чужой кожи будет и дальше бить по его рейтингу

30 диалогов с Владимиром Зеленским, или Как скучно разговаривать с собственным народом.

Президент объявил, что теперь каждую неделю будут идти общественные диалоги. И таких диалогов будет аж 30. На удивление, конец 30-й недели совпадает с Днем Независимости (30 лет независимости, 30 диалогов, на днях Зеленский сказал, что в душе ему 30) – вот такая нехитрая арифметика пиар-команды Зеленского.

А 24 августа, как апофеоз всего этого интеллектуального проекта, нам предложат изменения в Конституцию, которые должен принять не парламент (точнее, парламент их провалит), а народ, на референдуме. А после этого пройдут досрочные выборы и в Раду, и президента (будут внесены изменения в законы, и все выборы и референдум состоятся в один день).

Технология проста и незамысловата. Но имеет один нюанс: ее поддержат все олигархи своими каналами, ее заметят простые люди, но вероятность, что эти самые простые люди поверят, пока весьма сомнительна.

Дело в том, что Зеленский повторяет подвиг Тимошенко двухлетней давности, которая решила: если народ хочет получить план развития страны, я им этот план дам (действительно, социология так и показывала: люди хотели четкий план развития страны). И у Тимошенко написали умный документ о квантовых скачках. Результат известен всем.

Сейчас вся социология показывает, что главная проблема Зеленского – некомпетентность команды и отсутствие плана действий. Как считают пиарщики Зеленского, для того, чтобы преодолеть эти фундаментальные пробелы и не наступить на грабли Тимошенко, надо сымитировать народное обсуждение, показать, как президент модерирует сложные дискуссии, и как результат, рейтинг снова начнет расти.

И здесь мы подходим к нескольким важным вещам, которые в Офисе президента не понимают (не понимают, между прочим, в том числе и потому, что не проводят исследования народного мнения). Итак, что нужно понять пиарщикам Зеленского:

1. В массовом сознании Зеленский никогда не будет компетентным политиком. Та же Тимошенко в 2010 году проиграла, потому что из Жанны д'Арк превратилась в Тигрюлю, а Ляшко в 2019-м перестал быть клоуном и стал играть в серьезного политика и тоже проиграл. Весь президентский срок окружение Зеленского лепит из него чужие образы (смелого, волевого, сейчас – компетентного). И продолжение натягивания чужой кожи будет бить и дальше по рейтингу Зеленского.

2. Ничего страшного в некомпетентности нет, если лидер умеет подбирать команду, которой поверят. Проблема Зеленского заключается в том, что у него нет ни такой команды, ни громоотводов (между прочим, во времена независимости только Кучма построил себе систему громоотводов). Сколько бы окружение Зеленского ни говорило о том, что уволим правительство и сразу выпустим пар, это миф. Если премьера знает меньше 60% населения, правительство (премьер) не могут быть громоотводом. А поиском компетентной команды никто не занимается.

3. Ядерный избиратель Зеленского не любит его, как это кажется ближайшему окружению президента. Он его жалеет. В психоанализе есть понятие проекции, и именно с этой точки зрения надо рассматривать действия самого преданного избирателя президента. Если этого не понять – это проблема не только самого Зеленского и его команды. Это проблема страны, потому что мы являемся заложниками этих людей, на которых прежде всего работает властная команда.

4. У Зеленского до сих пор не поняли, что народ от него хотел не столько посадки предшественников, сколько новых поводов для гордости. "Большое строительство" не может быть таким проявлением, поскольку такие же дороги строились и до этого. Если бы нам сказали, что мы разработали новые технологии, которые не дадут слезать асфальту 10 лет, или сказали бы, что строим уникальный мост, которого не строили нигде в мире, – это бы полетело. Вместо этого президенту втюхивают социологию, где 90% поддерживают "Большое строительство". Но было бы странно, если бы было иначе. Если вас спрашивают: "Хорошо то, что строят дороги?" – вы, конечно же, скажете, что это хорошо.

5. Диалоги в количестве 30 штук не могут не надоесть. И не могут не вызывать ощущение фальши. И для их раскрутки нужны огромные, по сути, предвыборные бюджеты. Но главное – они должны дать ответ всего на два вопроса: чем мы будем гордиться и окружил ли себя президент компетентными людьми?

Пока все выглядит так, что все это очередной пиар ради пиара.

Источник: Vadym Denysenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.