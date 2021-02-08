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Зеленский считает, что медреформа в Украине только началась

Медицинская реформа должна предусматривать нормальную зарплату для врачей, нормальные условия для пациентов и развитую инфраструктуру, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Для результатов медреформы, по словам Зеленского, нужны большие деньги
Для результатов медреформы, по словам Зеленского, нужны большие деньги
Фото: ЕРА

Медицинская реформа в Украине необходима, но она не проведена, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" 8 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Эти хаотичные шаги – закрывать все лишние медучреждения, не тратить на них средства, а потом вся страна не знает, где брать больницы, куда привозить больных COVID-19. Это большая ошибка, это говорит о том, что в реформе не было стратегии", – поделился мнением Зеленский.

Президент Украины полагает, что медреформа только началась и к ней надо относиться по-другому.

"Все необходимо делать с запасом. И нормальная зарплата для врачей, и нормальные условия для пациентов, и самое главное – инфраструктура. Ее не было. Мало просто построить прекрасную больницу, есть вопрос, как туда доехать, чтобы не было очередей. Почему есть больницы качественные, туда люди идут, там очереди, а рядом такие, куда люди не едут по маршрутизации", – добавил президент.

Для того чтобы показать результаты медреформы обществу, по словам Зеленского, нужны большие деньги.

"Все шаги продуманы, мы приближаемся к этому. Еще нужно немного времени, и мы покажем реформу, что мы будем делать", – пообещал он.

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года, когда исполняющим обязанности министра здравоохранения в Украине была Уляна Супрун. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. Главный принцип второго этапа реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны получать те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.

5 мая 2020 года в Нацслужбе здоровья сообщили, что ведомство заключило договоры с 1645 больницами. 954 учреждения по договору с НСЗУ получили большее финансирование, чем ранее в рамках субвенции.

С приходом на должность главы Минздрава Максим Степанов неоднократно критиковал второй этап медицинской реформы и отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц. С критикой медицинской реформы выступал и президент. Он говорил, что из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы.

Замглавы Национальной службы здравоохранения (НСЗУ) Оксана Мовчан говорила, что не понимает, откуда взяли информацию о 50 тыс. уволенных. По расчетам НСЗУ, "не будет покрыто финансированием 6000–7000 человек медицинского персонала". Что касается закрытия больниц, то, по словам Мовчан, "президент знал, что неэффективные и опасные для пациентов больницы будут закрываться". "Эту концепцию поддержали и президент, и премьер-министр, тогда это был Алексей Гончарук. И с ноября по апрель в этой концепции не изменилось ни единого слова", – сказала Мовчан.

5 мая прошлого года Степанов анонсировал пересмотр второго этапа реформы. Чиновник заявил, что она не адаптирована к украинским реалиям, и пообещал, что министерство разработает "справедливые тарифы", по которым будут финансировать отрасль.

Теги: медицина, Владимир Зеленский, медики, больницы, финансирование, медреформа, коронавирус
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