Зеленский считает, что медреформа в Украине только началась

Медицинская реформа должна предусматривать нормальную зарплату для врачей, нормальные условия для пациентов и развитую инфраструктуру, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Медицинская реформа в Украине необходима, но она не проведена, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" 8 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Эти хаотичные шаги – закрывать все лишние медучреждения, не тратить на них средства, а потом вся страна не знает, где брать больницы, куда привозить больных COVID-19. Это большая ошибка, это говорит о том, что в реформе не было стратегии", – поделился мнением Зеленский.

Президент Украины полагает, что медреформа только началась и к ней надо относиться по-другому.

"Все необходимо делать с запасом. И нормальная зарплата для врачей, и нормальные условия для пациентов, и самое главное – инфраструктура. Ее не было. Мало просто построить прекрасную больницу, есть вопрос, как туда доехать, чтобы не было очередей. Почему есть больницы качественные, туда люди идут, там очереди, а рядом такие, куда люди не едут по маршрутизации", – добавил президент.

Для того чтобы показать результаты медреформы обществу, по словам Зеленского, нужны большие деньги.

"Все шаги продуманы, мы приближаемся к этому. Еще нужно немного времени, и мы покажем реформу, что мы будем делать", – пообещал он.