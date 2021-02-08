Зеленский утвердил допуск иностранных военных в Украину в 2021 году

26 января Верховная Рада приняла закон о допуске в 2021 году на территорию Украины иностранных военных для участия в учениях. 8 февраля документ подписал президент Владимир Зеленский.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1131-IX, которым Верховная Рада одобрила допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях. Об этом проинформировал Офис президента (ОП).

Верховная Рада приняла этот закон 26 января без обсуждения. Законопроект был инициирован главой государства.

"Всего предполагается проведение восьми многонациональных учений на территории Украины, к участию в которых планируется привлечь около 21 тыс. украинских военнослужащих и около 11 тыс. иностранных участников", – говорится в сообщении ОП.

В приложении к законопроекту сказано, что в 2021 году в Украине проведут восемь многонациональных военных учений: многонациональные учения по подготовке подразделений Вооруженных сил, украино-американские учения "Репид Трайдент – 2021", украино-британские учения "Козак Мейс – 2021", украино-американские учения "Си Бриз – 2021", украино-румынские учения "Риверайн – 2021", украино-британские учения "Вориер Вотчер – 2021", украино-польские учения "Три меча – 2021" и "Сильвер Сейбер – 2021".

В Офисе президента Украины отметили, что документ также предполагает участие украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами Украины, в том числе при участии стран НАТО и Грузии.