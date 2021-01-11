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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Российские военные проводят учения в оккупированном Крыму

Солдаты отрабатывают навыки уничтожения целей из штатных орудий бронетранспортеров БТР-80, а также учатся определять расстояние до мишеней с помощью приборов наблюдения и прицеливания.

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Военнослужащие РФ проводят стрельбы на полигонах оккупированного Крыма
Военнослужащие РФ проводят стрельбы на полигонах оккупированного Крыма
Фото: function.mil.ru

Военнослужащие армии РФ проводят учения на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

"На общевойсковом стрельбище армейского корпуса Черноморского флота в соответствии с планом начались полевые занятия с молодым пополнением. Стрельбы проходят в танковом огневом городке", – говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие армии РФ отрабатывают навыки уничтожения целей из штатных орудий бронетранспортеров БТР-80 на разных расстояниях, а также учатся определять расстояние до мишеней с помощью приборов наблюдения и прицеливания.

В зимний период обучения российские солдаты также будут совершенствовать навыки метания боевых гранат и стрельб из штатного стрелкового оружия.

В учебных мероприятиях принимают участие более 200 военных.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Крым, стрельба, бронетранспортер, учения, российские военные
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