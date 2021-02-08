Мураев: Я не буду продавать телеканал "Наш" Медведчуку

Лидер партии "Наши" Евгений Мураев обвинил главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука в рейдерском захвате партии "За жизнь" и санкциях против Мураева в России.

Лидер партии "Наши" Евгений Мураев заявил, что не намерен продавать телеканал "Наш" главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Об этом он сказал в эфире "Наш" 6 февраля.

О том, что Мураев намерен продать канал Медведчуку, сказал во время митинга на входе в редакцию канала, ссылаясь на собственную информацию, представитель молодежного движения "Основа будущего" Евгений Карась, сообщало "Еспресо". Переговоры, по словам Карася, обусловлены "замораживанием" на банковских счетах финансирования канала из РФ.

Кроме того, информация о продаже канала появилась в анонимном Telegram-канале "Карточный офис". Ведущий в студии зачитал Мураеву следующую цитату оттуда: "Дело в том, что в свое время Мураев уже продавал Медведчуку телеканал NewOne. Вместе с его квотой в ОПЗЖ сумма сделки составила порядка $15 млн. Половину из этой суммы Мураев получил на свои российские счета, а Медведчук, используя свои связи, эти деньги заморозил, потому что считал, что Мураев его развел и кинул. Поэтому сейчас Мураев надеется получить от Медведчука не только сумму за канал "Наш", но и те $7 млн, которые ему по просьбе Медведчука не возвращают российские банки".

Мураев подтвердил, что, когда продавал канал NewsOne нардепу Тарасу Козаку, вел переговоры с Виктором Медведчуком, и обвинил его в заморозке своих активов в России. Он подчеркнул, что теперь никаких ресурсов продавать Медведчуку не будет из-за политических разногласий.

Мураев заявил, что в свое время создавал партию "За жизнь" как центристский проект, "потому что любое падение влево или вправо разделяет нашу страну, ставит под угрозу ее территориальную целостность".

"После того как Медведчук заявил о своих политических амбициях, заявил, что он будет заходить внутрь партии, я выступил категорически против. [Нардеп Вадим] Рабинович занял другую позицию", – сказал Мураев.

Теперь, по словам Мураева, позиция жителей юго-востока, в частности по русскому языку, во власти не представлена, поскольку ОПЗЖ находится в оппозиции и во власть уже не попадет, так как людей, разделяющих ее взгляды, в стране все меньше.

"Он разбил центристскую позицию, которой я хотел объединить всю страну. Когда я его не поддержал, он внес меня в санкционные списки в России и, действительно, заморозил все активы, которые были на территории России у меня и моей семьи. Там были заморожены крупные деньги на счетах предприятия, которое принадлежало моему отцу. Я не буду называть сумму, но она весьма внушительная. Это была одна из причин, почему мне пришлось вступать в альянсы с другими политическими партиями – потому что меня просто обескровили, чтобы я не представлял угрозы ОПЗЖ", – заявил Мураев и еще раз подчеркнул, что после "рейдерского захвата партии" продавать телеканал "Наш" Медведчуку не будет, даже несмотря на то, что после попадания под санкции каналов Козака он, вероятно, может предложить крупную сумму.

21 сентября 2018 года Мураев сообщил, что покидает пост главы политсовета политического проекта "За жизнь" и создает новую партию. "Мы решили оставить политпроект "За жизнь" Вадима Рабиновича. Мы заберем людей, идеи, ваше доверие и поддержку. Мы создаем партию, в которой не будет случайных людей", – сказал политик. 25 сентября он заявил, что возглавил уже зарегистрированную в Минюсте партию "Наши".

Медведчук согласился войти в партию "За жизнь" нардепа Вадима Рабиновича в июле 2018 года. 4 ноября внеочередной съезд партии избрал Медведчука председателем политсовета.

9 ноября 2018 года нардепы Юрий Бойко и Вадим Рабинович в Верховной Раде подписали соглашение об объединении оппозиции и создании "Оппозиционной платформы – За жизнь".