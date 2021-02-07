В Киеве квартиру руководителя телеканалов Медведчука обворовали на 8 млн грн – СМИ

"Обозреватель" сообщил, что вечером 6 февраля в Киеве неизвестные украли из квартиры генерального продюсера медиахолдинга "Новости" Алексея Семенова $120 тыс. и драгоценностей на 5 млн грн.

В Печерском районе Киева воры обокрали квартиру генерального продюсера медиахолдинга "Новости", куда входят телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина", Алексея Семенова. Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на источники.

По данным СМИ, кража произошла вечером 6 февраля в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки. Воры проникли в квартиру продюсера, подобрав ключ в промежутке между 18.00 и 19.00.

По утверждению источника, злоумышленники забрали из квартиры $120 тыс. (3,3 млн грн) и драгоценностей на 5 млн грн.

Замглавы МВД Антон Геращенко в комментарии PavlovskyNews подтвердил факт преступления. Он отметил, что правоохранители открыли уголовное производство.

Телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые связывают с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, были заблокированы после того, как президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, которому официально принадлежат эти медиа.