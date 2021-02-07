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В Киеве квартиру руководителя телеканалов Медведчука обворовали на 8 млн грн – СМИ

"Обозреватель" сообщил, что вечером 6 февраля в Киеве неизвестные украли из квартиры генерального продюсера медиахолдинга "Новости" Алексея Семенова $120 тыс. и драгоценностей на 5 млн грн.

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По данным СМИ, квартиру Семенова обокрали вечером 6 февраля
По данным СМИ, квартиру Семенова обокрали вечером 6 февраля
Фото: mediananny.com

В Печерском районе Киева воры обокрали квартиру генерального продюсера медиахолдинга "Новости", куда входят телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина", Алексея Семенова. Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на источники.

По данным СМИ, кража произошла вечером 6 февраля в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки. Воры проникли в квартиру продюсера, подобрав ключ в промежутке между 18.00 и 19.00.

По утверждению источника, злоумышленники забрали из квартиры $120 тыс. (3,3 млн грн) и драгоценностей на 5 млн грн.

Замглавы МВД Антон Геращенко в комментарии PavlovskyNews подтвердил факт преступления. Он отметил, что правоохранители открыли уголовное производство.

Телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые связывают с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, были заблокированы после того, как президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, которому официально принадлежат эти медиа.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Теги: Киев, кража, 112 Украина, ZIK, Алексей Семенов, NewsOne
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