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Дмитрий Литвин
Дмитрий Литвин

Журналист.


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Медведчуку даже нечем ответить на отключение своего телеборделя. Просто побежал к "папочке" в Кремль жаловаться

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Итак, какую реакцию придумал Медведчук на отключение своего телеборделя? Нажаловался в Кремль. В итоге в Москве развернулась какая-то надутая "великодержавная" активность, призванная показать, что они таки готовятся отвечать и как-то помогать этому своему шнурку. Что еще? Да ничего.

Это многое говорит о Медведчуке. Всегда изображает из себя влиятельного персонажа, в последнее время стал показывать, что он типа может претендовать на самостоятельную роль в политике и даже врисовывал себя в президентские рейтинги от КМИСа. А по факту-то что? Ему самому – еще раз: самому! – даже нечем ответить на такой удар. Просто побежал к "папочке" жаловаться.

Мало того, что человек – мерзость, так еще и политик – ничтожество.

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Виктор Медведчук, 112 Украина, ZIK, NewsOne, Дмитрий Литвин
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