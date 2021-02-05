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Виктор Андрусив
Виктор Андрусив

Исполнительный директор Украинского института будущего.


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Путин не будет спешить с ответом на санкции. Ведь быстрый ответ только подтвердит причастность России к пропаганде трех телеканалов

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Медведчук и ответ россиян.

Медведчук является историческим симптомом нашей страны. Я бы сказал, что его карьера и деятельность прекрасно объясняют наше топтание на месте уже 30 лет. Сами факты, что он еще в советское время отличился судом над Стусом, потом добрался до главы АП Кучмы, стал кумом Путина и вот уже кучу лет сидит в оппозиции, – это все качели новейшей истории Украины, которая, как и Медведчук, остается на том же месте.

Единственная эффективность, которую демонстрировал Медведчук, – это работа во власти. Оно и понятно. Вышколенный в КГБ и советской адвокатуре, ему очень комфортно в советских коридорах, которые не сильно изменились за годы независимости. Попадание Медведчука во власть сразу сделает его суперигроком. Он прекрасно понимает, как все работает. Создав маленькую партию в 90-х, он превратил ее в одну из самых влиятельных в стране. Я когда работал журналистом, то имел возможность посмотреть, как работала СДПУ(о) внутренне, и скажу, что по уровню подготовки своих членов, кадров, внутренней аналитики больше ничего подобного не было создано.

Вместе с тем, без власти Медведчук – полный неудачник. Вспомните его блок "Не так", "Украинский выбор" и другие. При тех миллионных затратах иметь такие убогие результаты – это надо уметь. Более того, меня всегда поражает его полное непонимание, как работают выборы и электоральная поддержка. Он не опирается ни на рыговскую модель – феодальные округа и крепостные, ни на нацдемовскую модель – сети активистов и базовые регионы. Сегодняшние рейтинги ОПЗЖ – это точно не его заслуга, а также не заслуга его каналов.

Меня всегда удивляла политика каналов выкапывать каких-то неадекватов и динозавров, которые типа должны формировать политический рейтинг. Ну какой рейтинг может сформировать Савченко или Охрименко? В конце концов, совокупный телевизионный рейтинг всех "112 Украина", ZIK и NewsOne – аж 3,5% аудитории. Поэтому свежие цифры в опросах – как раз больше результат системной работы бывших рыгов, ну и конечно, "успехов" Зеленского. Поэтому во что я слабо верю – так это в возможность Медведчука прийти к власти путем выборов.

Более того, я убежден, что в это не верят и россияне. Путин видит в Медведчуке в первую очередь аппаратчика. Сильного, эффективного, который когда-то, как танк, клепал Таможенный союз и победу Януковича. Роль Медведчука отведена ему после того, как он попадет во власть. Я также склонен думать, что его политические потуги – скорее, самоинициатива и попытка выслужиться, чем реальная стратегия. В конце концов, слабый политический ответ Медведчука и ОПЗЖ демонстрируют россиянам, что ничего ждать от него здесь не стоит.

Каким же будет ответ Путина? Во-первых, он не будет с ним спешить. Это не столько связано с внутренними вызовами, сколько с тем, что быстрый ответ только подтвердит причастность России к пропаганде каналов. Во-вторых, я не склонен думать, что это будет эскалация на Донбассе. Усиление военных действий не приносит ничего практичного российской стороне. Они спокойно продолжают ползучую аннексию через паспорта и попытки развить самодостаточность этих регионов.

Поэтому логичны только два направления: экономическое давление и Крымский канал. В первом случае действия могут направляться на то, чтобы повысить стоимость критических продуктов для нашей экономики. В то время, когда многие истерят из-за вынужденного импорта электроэнергии, мало кто обращает внимание, что почти 50% нефтепродуктов мы импортируем из РФ. Резкое повышение цен не позволит нам быстро компенсировать это из других источников и нанесет серьезный ущерб рейтингу власти из-за стоимости горючего на заправках. По второму – все понятно. Забрать канал и обвинить Запад в лицемерии за поддержку "зеленого фашизма".

Поэтому на месте властей я бы в первую очередь готовился быстро заменить российский импорт и укреплял оборону на крымском направлении. И значительно меньше бы надеялся на Байдена, учитывая его внутренние вызовы.

Источник: Victor Andrusiv / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Виктор Медведчук, санкции, 112 Украина, ZIK, NewsOne, Виктор Андрусив, ОПЗЖ
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