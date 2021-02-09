В НСЖУ заявили, что не защищают каналы Медведчука, но беспокоятся о соблюдении прав украинских СМИ

В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что санкции могут быть использованы для давления на других вещателей, например на телеканалы группы 1+1, у которых глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук владеет долей акций, или на телеканалы [экс-президента Петра] Порошенко" "Прямий" и "5 канал", которые, по мнению одного из чиновников, часто показывают "агентов российской пропаганды".

НСЖУ: Свобода слова не дает оснований журналистам злоупотреблять ею, где бы они ни работали Фото: depositphotos.com

Секретариат Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) заявил, что не защищает попавшие под санкции телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, но считает опасным прецедентом применение внесудебных ограничительных мер.

Глава НСЖУ Сергей Томиленко, ранее назвавший блокирование трех телеканалов "наступлением на свободу слова", подчеркнул, что его заявление было персональной позицией как руководителя крупного журналистского объединения, но среди членов союза есть разные взгляды на закрытие конкретных телеканалов. Он назвал официальной позицией НСЖУ заявление, принятое секретариатом.

"НСЖУ не защищает редакционной политики никаких медиа, в том числе и телеканалов [главы ОПЗЖ Виктора] Медведчука, а выступает за соблюдение гарантированных законом прав украинских СМИ и украинских журналистов и поэтому выражает обеспокоенность внесудебным применением в отношении этих телеканалов ограничительных мер", – сказано в заявлении.

В НСЖУ подчеркнули, что "право государства законно защищать информационное пространство от фейков и пропаганды неоспоримо, тем более в условиях гибридной войны, развязанной против Украины".

"Свобода слова не дает оснований журналистам злоупотреблять ею, где бы они ни работали. Когда любое медиа позволяет себе ставить под сомнение национальную государственность и территориальную целостность Украины, оправдывать совершенную против нее вооруженную агрессию, то этим действиям должны своевременно давать оценку компетентные государственные органы, не дожидаясь удобного политического момента", – говорится в заявлении.

В то же время, отмечают в НСЖУ, применение инструмента санкций СНБО и прекращение работы медиа должны основываться на публичных доказательствах и происходить с соблюдением определенных законом процедур.

"Внесудебные ограничительные меры – сам по себе опасный прецедент. Этот инструмент может быть использован для давления на других вещателей или для принятия аналогичных санкций, например, к телеканалам группы "1+1" (в них Медведчук владеет долей акций) или телеканалам [экс-президента Петра] Порошенко "Прямий" и "5 канал", которые, по мнению одного из чиновников, часто показывают "агентов российской пропаганды", – говорится в заявлении.

В союзе также осуждают призывы к насилию в отношении журналистов и работников СМИ и подчеркивают, что за редакционную политику ответственны прежде всего владельцы и топ-менеджеры СМИ, а на выявленные нарушения должен реагировать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Вместе с тем, отмечают в заявлении, представители журналистского сообщества должны осознавать уровень ответственности, следовать общепринятым стандартам профессии, не прибегать к манипуляциям, которые превращают журналистику в инструмент пропаганды.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. На встрече с руководителями других телеканалов Зеленский заверил, что медиабизнесу ничто не угрожает.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России. Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что ряд фигурантов санкций СНБО имели отношение к поставкам топлива для боевиков.