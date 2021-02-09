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ПОЛИТИКА

В суде Семочко против журналистов Bihus.Info осудили случайную женщину – тезку журналистки

Суд по иску экс-контрразведчика СБУ Сергея Семочко осудил киевского риелтора Валерию Куценко за новость, которую она не писала, в издании, в котором она не работает. Ей заблокировали счета.

Руководительница агентства недвижимости Куценко узнала, что против нее шел суд, только когда ее счета были арестованы
Руководительница агентства недвижимости Куценко узнала, что против нее шел суд, только когда ее счета были арестованы
Фото: bihus.info

Бывший замглавы Службы внешней разведки, экс-руководитель экономической контрразведки СБУ Сергей Семочко и его адвокаты вписали в иск против журналистов постороннего человека; судьи, рассматривавшие дело, этого не заметили, сообщает Bihus.Info.

В расследовании телепроекта Bihus.info, вышедшем осенью 2018 года, говорилось, что в годы работы Семочко в СБУ ведомство давило на импортеров лекарств, требовало откаты с тендеров, вмешивалось в госзакупки. Журналисты заявили также, что его гражданская жена Татьяна Лысенко и еще семеро членов семьи получили российские паспорта после аннексии Крыма и рассказали об их элитной недвижимости под Киевом. Сам Семочко в интервью ZIK отрицал эту информацию, заявляя, что у него и его супруги нет никаких других паспортов, кроме украинских.

Семочко выиграл суд против проекта Bihus.info – суд обязал журналистов опровергнуть информацию о российском гражданстве его родственников. 

Сначала иск в Голосеевском суде попал к судье Александре Колдиной, но уже через полгода Семочко подал параллельный иск, который позволил сменить судью. Во второй вариант добавили еще одного ответчика, автора заметки о расследовании на новостном сайте. Так иск стал формально другим, и адвокаты добились того, чтобы в суде слушали именно это дело, теперь уже у судьи Николая Шкирая.

Автора новости зовут Валерия Куценко, однако женщин с таким именем оказалось несколько – и в иск вписали тезку журналистки, киевскую риелтора Валерию Куценко. За все время, что дело слушалось в суде, она ни разу не явилась на заседание, потому что даже не знала о нем.

Потом судья Шкирай уволился, и дело передали судье Юрию Мазуру. Тот сразу удовлетворил иск, признал информацию Bihus.info недостоверной и обязал журналистов опровергнуть ряд цитат из сюжета и эфира после него. А также обязал риелтора Валерию Куценко опровергнуть новость, которую она не писала, в издании, где она не работает, хотя, отмечают журналисты, суд обязан убедиться в том, соответствующий ли ответчик указан по делу.

"После этого, даже не дожидаясь, пока стороны ознакомятся с решением и реализуют свое право на его обжалование, Мазур выдал исполнительный лист. Это позволило Семочко через частного исполнителя заблокировать счета всем ответчикам, в том числе и Куценко. Только после этого она вообще узнала, что проиграла какой суд", – говорится в сообщении Bihus.info.

Сейчас дело рассматривается в апелляции. На этом этапе в суде впервые выяснили личность Куценко и представитель Семочко Екатерина Смирнова заявила, что истец отзывает свои исковые требования к Куценко. Кроме того, ей сняли арест со счетов.

Адвокат Куценко отметил, что этого мало: Куценко – предприниматель, руководит агентством недвижимости, ее репутация пострадала, и эту репутацию нельзя восстановить, просто отозвав требование. Желательно официально закрепить, что суд привлек ее в качестве ответчика ошибочно. Однако Смирнова не признала себя виновной в совершенной ошибке, хотя иск от имени Семочко подавала именно она.

Семочко занимал пост замглавы СВР с июля 2018 года по апрель 2019-го.

 Пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил об увольнении Семочко с должности первого главы СВР 14 апреля 2019 года, тот оспорил в суде увольнение. Верховный Суд  в 2020 году сперва отказался восстанавливать его в должности, но в январе 2021 Кассационный административный суд в составе Верховного Суда признал противоправным и отменил указ президента об увольнении.

Следствие считает, что Порошенко в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.

Госбюро расследований 10 июня 2020 года отправило Порошенко подозрение в уголовном производстве о назначении Семочко в СВР. Государственное бюро расследований также составило подозрение тогдашнему главе СВР Егору Божку.

Теги: СБУ, недвижимость, контрразведка, журналисты, судьи, СВР, Денис Бигус, Наші гроші, опровержение, Сергей Семочко, судья, иск
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