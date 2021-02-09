В суде Семочко против журналистов Bihus.Info осудили случайную женщину – тезку журналистки

Суд по иску экс-контрразведчика СБУ Сергея Семочко осудил киевского риелтора Валерию Куценко за новость, которую она не писала, в издании, в котором она не работает. Ей заблокировали счета.

Руководительница агентства недвижимости Куценко узнала, что против нее шел суд, только когда ее счета были арестованы Фото: bihus.info

Бывший замглавы Службы внешней разведки, экс-руководитель экономической контрразведки СБУ Сергей Семочко и его адвокаты вписали в иск против журналистов постороннего человека; судьи, рассматривавшие дело, этого не заметили, сообщает Bihus.Info.

В расследовании телепроекта Bihus.info, вышедшем осенью 2018 года, говорилось, что в годы работы Семочко в СБУ ведомство давило на импортеров лекарств, требовало откаты с тендеров, вмешивалось в госзакупки. Журналисты заявили также, что его гражданская жена Татьяна Лысенко и еще семеро членов семьи получили российские паспорта после аннексии Крыма и рассказали об их элитной недвижимости под Киевом. Сам Семочко в интервью ZIK отрицал эту информацию, заявляя, что у него и его супруги нет никаких других паспортов, кроме украинских.

Семочко выиграл суд против проекта Bihus.info – суд обязал журналистов опровергнуть информацию о российском гражданстве его родственников.

Сначала иск в Голосеевском суде попал к судье Александре Колдиной, но уже через полгода Семочко подал параллельный иск, который позволил сменить судью. Во второй вариант добавили еще одного ответчика, автора заметки о расследовании на новостном сайте. Так иск стал формально другим, и адвокаты добились того, чтобы в суде слушали именно это дело, теперь уже у судьи Николая Шкирая.

Автора новости зовут Валерия Куценко, однако женщин с таким именем оказалось несколько – и в иск вписали тезку журналистки, киевскую риелтора Валерию Куценко. За все время, что дело слушалось в суде, она ни разу не явилась на заседание, потому что даже не знала о нем.

Потом судья Шкирай уволился, и дело передали судье Юрию Мазуру. Тот сразу удовлетворил иск, признал информацию Bihus.info недостоверной и обязал журналистов опровергнуть ряд цитат из сюжета и эфира после него. А также обязал риелтора Валерию Куценко опровергнуть новость, которую она не писала, в издании, где она не работает, хотя, отмечают журналисты, суд обязан убедиться в том, соответствующий ли ответчик указан по делу.

"После этого, даже не дожидаясь, пока стороны ознакомятся с решением и реализуют свое право на его обжалование, Мазур выдал исполнительный лист. Это позволило Семочко через частного исполнителя заблокировать счета всем ответчикам, в том числе и Куценко. Только после этого она вообще узнала, что проиграла какой суд", – говорится в сообщении Bihus.info.

Сейчас дело рассматривается в апелляции. На этом этапе в суде впервые выяснили личность Куценко и представитель Семочко Екатерина Смирнова заявила, что истец отзывает свои исковые требования к Куценко. Кроме того, ей сняли арест со счетов.

Адвокат Куценко отметил, что этого мало: Куценко – предприниматель, руководит агентством недвижимости, ее репутация пострадала, и эту репутацию нельзя восстановить, просто отозвав требование. Желательно официально закрепить, что суд привлек ее в качестве ответчика ошибочно. Однако Смирнова не признала себя виновной в совершенной ошибке, хотя иск от имени Семочко подавала именно она.

Семочко занимал пост замглавы СВР с июля 2018 года по апрель 2019-го.

Пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил об увольнении Семочко с должности первого главы СВР 14 апреля 2019 года, тот оспорил в суде увольнение. Верховный Суд в 2020 году сперва отказался восстанавливать его в должности, но в январе 2021 Кассационный административный суд в составе Верховного Суда признал противоправным и отменил указ президента об увольнении.

Следствие считает, что Порошенко в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.

Госбюро расследований 10 июня 2020 года отправило Порошенко подозрение в уголовном производстве о назначении Семочко в СВР. Государственное бюро расследований также составило подозрение тогдашнему главе СВР Егору Божку.