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ПОЛИТИКА

Исполнительное производство в отношении Бигуса за невыполнение решения суда приостановлено – СМИ

10 сентября Голосеевский суд Киева принял решение, согласно которому журналисты проекта Bihus.info обязаны опровергнуть информацию, распространенную ими о бывшем первом заместителе Службы внешней разведки Украины Сергее Семочко.

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12 октября решение вступило в законную силу
12 октября решение вступило в законную силу
Фото: Denys Bihus / Facebook

16 ноября исполнительная служба приостановила исполнительное производство, по которому на имущество и счета журналиста Дениса Бигуса были наложены аресты, пишет издание "Капитал".

По данным журналистов, адвокаты проекта Bihus.info подали апелляцию через месяц после того, как решение первой судебной инстанции вступило в законную силу, пропущенные сроки обжалования для журналистов суд восстановил по ходатайству юристов "24 канала", где выходит программа Бигуса "Наші гроші".

Со ссылкой на решение Голосеевского суда Киева "Капитал" пишет, что рассмотрение иска бывшего первого заместителя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко против Bihus.info и других ответчиков продолжалось полтора года, за это время Бигус и его сотрудники дважды просили отвода судей, а также обращались с ходатайством о прекращении рассмотрения иска. Это ходатайство было удовлетворено, но потом истец его оспорил в апелляции.

10 сентября суд принял решение, согласно которому журналисты проекта обязаны опровергнуть информацию: о незаконном вмешательстве со стороны Семочко в деятельность государственных закупок медицинских препаратов; о требовании и получении им неправомерной выгоды; о наличии у Семочко и членов его семьи недвижимого имущества общей стоимостью около $8 млн; о наличии у родственников Семочко двойного гражданства, в том числе гражданства РФ; о посещении родственниками Семочко оккупированной территории Крыма.

12 октября решение вступило в законную силу. Счета были арестованы на основании взыскания с журналистов почти 65 тысяч гривен.

Суд обязал Бигуса компенсировать Семочко материальные затраты на судопроизводство и лингвистические экспертизы.

Теги: арест, деньги, Голосеевский суд, Денис Бигус, Наші гроші, исполнительная служба, Сергей Семочко, суд
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