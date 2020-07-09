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Суд обязал журналистов Bihus.info опровергнуть информацию о причастности Гладковского-младшего к хищениям в оборонке

Руководитель проекта Bihus.info Денис Бигус заявил, что будет обжаловать решение суда первой инстанции, который признал недостоверной информацию в отношении сына бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игоря, обнародованную в сюжете программы "Наші гроші" в феврале 2019 года.

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Суд удовлетворил иск Игоря Гладковского
Суд удовлетворил иск Игоря Гладковского
Скриншот: Телеканал Прямий / YouTube

3 июля Подольский районный суд Киева полностью удовлетворил иск сына бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игоря о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации "Богдан".

Иск был подан в отношении журналистов программы "Наші гроші", которые опубликовали расследование, где говорилось, что Гладковский и его сын причастны к поставкам контрабандных российских деталей для военной техники.

"Суд постановил признать недостоверной, нарушающей личные неимущественные права Игоря Гладковского и подлежащей опровержению информацию, которая была распространена 25 февраля 2019 года в видеосюжете программы "Наші гроші" и на сайте Bihus.info. Суд обязал ответчиков в течение 10 суток со дня вступления решения суда в законную силу опровергнуть распространенную недостоверную информацию путем зачитывания диктором в программе "Наші гроші" сообщения о недостоверности распространенной информации, ее несоответствии действительности и непричастности Гладковского к "схемам" в украинском оборонпроме и ООО "Оптимумспецдеталь", – говорится в сообщении.

В комментарии hromadske руководитель проекта Bihus.info Денис Бигус сказал, что речь идет только о суде первой инстанции, поэтому решение еще будут обжаловать.

"Ждем полного текста решения, юристы изучают документы, ну и встретимся в апелляции", – отметил журналист.

Скандал вокруг поставок комплектующих на военные заводы в 2019 году стал причиной отставки Олега Гладковского и увольнения ряда руководителей предприятий концерна "Укроборонпром".

Сын Гладковского подал иск в суд на журналистов о защите чести, достоинства и деловой репутации.

17 октября 2019 года Олега Гладковского в аэропорту Борисполь задержали детективы Национального антикоррупционного бюро Украины при попытке выехать из страны. Он объявил голодовку.

18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, Гладковский, будучи в должности первого замсекретаря СНБО, обеспечил включение в государственный оборонный заказ дальнейшую закупку грузовых автомобилей у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдан Моторс", конечным бенефициаром которого он является.

Также в НАБУ сообщили, что Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду недвижимости в центре Киева, а именно: $54 тыс. – за 2016 год, $63 тыс. – за 2017 год и $47,5 тыс. – за 2018 год.

19 октября Высший антикоррупционный суд отправил Гладковского под арест с альтернативой залога в 10,623 млн грн. В ВАКС объяснили, что залог соответствует сумме нанесенного ущерба.

21 октября семья внесла за Гладковского залог, он покинул СИЗО. САП подала апелляцию на решение об избрании меры пресечения, но Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении этого ходатайства.

В деле также фигурируют другие подозреваемые. Среди них – бывшее и нынешнее руководство ООО "Оптимумспецдеталь", которое, по данным следствия, принимало участие в схеме.

3 июня правоохранители завершили расследование в отношении Гладковского.

Теги: Укроборонпром, хищения, Денис Бигус, Игорь Гладковский, суд
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