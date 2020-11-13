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Семочко выиграл суд против Bihus.info, отказавшись от родственников с российским гражданством

Судья Голосеевского райсуда Киева обязал журналистов Bihus.info и "24 канал" опровергнуть ряд цитат из расследования о российских паспортах гражданской жены родственников бывшего первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Суд решил взыскать с "24 канала" и журналистов Bihus.info 47 тыс. грн в пользу Семочко
Суд решил взыскать с "24 канала" и журналистов Bihus.info 47 тыс. грн в пользу Семочко
Скриншот: Телеканал ZIK / YouTube

Бывший первый замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко выиграл суд против проекта Bihus.info – суд обязал журналистов опровергнуть информацию о российском гражданстве его родственников.

Об этом говорится в решении Голосеевского районного суда Киева, опубликованном в Едином реестре судебных решений, опубликованном 29 сентября, пишет Bihus.info.

В расследовании телепроекта Bihus.info, вышедшем осенью 2018 года, говорилось, что Семочко до назначения служил в Службе безопасности Украины в Крыму, а его гражданская жена Татьяна Лысенко и еще семеро членов семьи получили российские паспорта после аннексии полуострова. Сам Семочко в интервью ZIK отрицал эту информацию, заявляя, что у него и его супруги нет никаких других паспортов, кроме украинских.

В решении суда, вступившем в силу 12 ноября, сказано: Семочко доказал, что согласно украинскому законодательству, из всех фигурантов сюжета его членами семьи и родственниками являются гражданская жена и их общий ребенок.

Суд рассматривал иск Семочко к журналистам больше года. 

"В суде допрашивали свидетелей, делали обзор государственных реестров, в частности прямо на суде журналисты продемонстрировали, как проверить наличие паспортов у родственников Семочко в официальном реестре РФ. Однако летом судья уволился и дело передали другому – Юрию Мазур. Тот, вместо того, чтобы слушать дело сначала – за одно заседание принял решение удовлетворить требования Семочко: признал недостоверными и обязал опровергнуть ряд цитат из сюжета и отдельного эфира после него", – говорится в статье журналистов. 

Bihus.info отмечает, что суд не опроверг доказательства, касающиеся гражданства и имущества пасынка, падчерицы и зятя Семочко, но и не принял их.

Как сказано в решении, с учетом того, что Семочко считает родственниками только жену и общего сына, информация о гражданстве других лиц, фигурирующих в расследовании журналистов, не является предметом судебного разбирательства по этому иску, а доказательства, предоставленные ими – ненадлежащие. 

Суд вынес отдельное решение, которым обязал журналистов Bihus.info и "24 канал", где вышла программа, опровергнуть ряд цитат и взыскать с журналистов в пользу Семочко 47 тыс. грн – расходы на лингвистическую экспертизу. 

Судья объявил решение 10 сентября, автор сюжета Леся Иванова получила в суде текст только 16 октября и в установленные сроки (30 дней с момента получения копии решения) подала апелляцию, но судья уже выдал исполнительный лист, на основании которого частный исполнитель открыл исполнительное производство и арестовал счета Ивановой, "24 канала" и ведущего программы Дениса Бигуса, отмечает Bihus.info. 

"То есть судья решил не ждать не только апелляции, но и знакомства ответчика с решением суда, чем грубо нарушил права ответчиков", – подчеркнули журналисты. 

Семочко в годы руководства экономической контрразведкой СБУ проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний, утверждали журналисты программы Bihus.info. Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил об увольнении Семочко с должности первого главы СВР 14 апреля 2019 года, тот оспорил в суде увольнение, во Верховный Суд отказался восстанавливать его в должности

Следствие считает, что Порошенко в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.

Госбюро расследований 10 июня отправило Порошенко подозрение в уголовном производстве о назначении Семочко в СВР. Государственное бюро расследований также составило подозрение тогдашнему главе СВР Егору Божку.

Теги: СБУ, СВР, Денис Бигус, опровержение, Сергей Семочко, судья, Леся Иванова, иск, суд
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