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ПОЛИТИКА

И.о. директора ГБР Соколов не считает политическими дела, в которых фигурирует Порошенко

Уголовные производства, в которых пятый президент Украины Петр Порошенко фигурирует как свидетель или подозреваемый, используются в политической компании, но давления на Государственное бюро расследований в отношении открытия этих дел никто не оказывает. Об этом заявил и.о. директора ГБР Александр Соколов.

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Сегодня стало известно, что расследуется 15 новых уголовных производств в отношении Порошенко
Фото: ЕРА

И.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов отрицает политическую составляющую при расследовании уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко. Об этом он заявил в интервью агентстве "Интерфакс-Украина", которое опубликовано 11 сентября.

"Я не считаю дела, в которых фигурирует Порошенко, политическими. Это даже опросы подтверждают. Политическую окраску придает целенаправленное формирование общественного мнения. Все это используется в политической компании и создании популярности. Нет никакого давления в том, что расследовать, а что нет", – сказал Соколов.

Он пояснил, что ГБР обязано регистрировать производство в случае подачи соответствующего заявления.

"Не видим состава преступления – суд обязывает открыть расследование. Мы не можем закрыть дело, не проведя следственных действий и не получив ответы, потому что прокурор отменит такое решение", – отметил и.о. директора.

Соколов напомнил, что ряд дел, в которых фигурировал экс-президент как свидетель и где следствие и прокуроры не видели судебной перспективы, были прекращены. Подозреваемым Порошенко является только по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины, добавил руководитель бюро. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его предшественник использует уголовные дела против себя, чтобы перед местными выборами повысить рейтинги партии "Европейская солидарность".

11 сентября адвокат Игорь Головань заявил, что в отношении Порошенко открыли 15 новых уголовных производств, их расследование ведет Служба безопасности Украины.

Теги: Петр Порошенко, политика, Александр Соколов, уголовное производство, Сергей Семочко, Европейская солидарность, ГБР
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