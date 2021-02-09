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Арсений Яценюк
Арсений Яценюк

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт".


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Россия годами выкармливала свои телевизионные рупоры в Украине. Поэтому удар по их агентуре вызвал нервозность на самой верхушке власти РФ

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Закрытие в Украине трех телевизионных рупоров Кремля вызвало реакцию в самом Кремле.

На закрытие российских консервов Медведчука отреагировал их российский концертмейстер Медведев. Стоит ожидать еще заявление их дирижера Путина.

Нервозность на самой верхушке российской власти просто объясняется – нанесен удар по информационной агентуре, которую годами выкармливала Россия, отравляя информационное пространство Украины манипуляциями и фейками в своих интересах.

Сделан важный шаг по борьбе с российской пропагандистской машиной. Важно не останавливаться и идти дальше.

Российское влияние на сознание украинцев должно быть искоренено.

Источник: Арсеній Яценюк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Арсений Яценюк, Украина, Кремль, пропаганда, 112 Украина, ZIK, NewsOne
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