"Ким Чен Зе", "Конец свободы слова". В Киеве под "Парковым", где проходит форум "Украина 30", протестуют против закрытия трех каналов

В Киеве из-за акции протеста ограничено движение по Парковой дороге от аллеи Героев Крут, сообщила пресс-служба патрульной полиции столицы.

Участники митинга в Киеве выступают против закрытия телеканалов Newsone, ZIK и "112 Украина" Фото: Патрульна поліція Києва / Facebook

В Киеве 8 февраля проходит акция протеста из-за закрытия телеканалов Newsone, "112 Украина" и ZIK. Люди протестуют возле конгрессно-выставочного центра "Парковый", где сегодня начался всеукраинский форум "Украина 30", который открыл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает "РБК-Украина".

По информации издания, участники митинга выступают против закрытия телеканалов Newsone, ZIK и "112 Украина".

На плакатах протестующих, в частности, написано: "Вместо коррупции Зе закрыл каналы", "Ким Чен Зе", "Конец свободы слова".

Пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram сообщила, что движение по Парковой дороге ограничено от аллеи Героев Крут в связи с проведением митинга.

Телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые связывают с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, были заблокированы после того, как Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, которому официально принадлежат эти медиа.