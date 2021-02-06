"Ответ прилетит". Кулеба предупредил о реакции России на блокировку трех телеканалов Козака

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна быть готова к ответу за блокировку телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne, принадлежащих нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарасу Козаку.

Россия ответит на блокирование в Украине телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Такое убеждение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радіо Свобода" 6 февраля.

"Я думаю, что именно сейчас у них есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут и ответ прилетит. Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что, жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому", – подчеркнул министр.

При этом, "где прилетит, когда и как", пока Кулеба не знает.

"Но мы работаем над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы отразить удар, который будет нанесен Россией", – сказал он.

Кулеба поблагодарил украинское общество за "зрелость в вопросе санкции СНБО" в отношении трех телеканалов. Министр считает очень важным поддержку украинского государства в этом решении экспертов и гражданского общества.