Почти половина украинцев поддерживают запрет каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK – опрос

41% украинцев не поддерживают решение о блокировке каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, согласно опросу Социологической группы "Рейтинг".

49% украинцев поддерживают решение прекратить вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно опросу, 41% украинцев не поддерживают решение о блокировке каналов.

Кроме того, с момента введения санкций уровень поддержки этого решения вырос с 42% до 49%, а количество критиков уменьшилась с 47% до 41%.

Также увеличилось количество людей, осведомленных о санкциях против этих каналов – с 61% до 78%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 6–8 февраля 2021 года.

Телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые связывают с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, были заблокированы после того, как президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, которому официально принадлежат эти медиа.