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ПОЛИТИКА

"112 Украина", NewsOne и ZIK хотят объединить в новый телеканал – СМИ

Медиахолдинг "Новости", которому принадлежали три заблокированных телеканала, хочет объединить их в один, а учредителями сделать сотрудников, пишут "Детектор медиа" и "Вести".

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Журналистов зовут в учредители, чтобы избежать санкций
Журналистов зовут в учредители, чтобы избежать санкций
Фото: depositphotos.com

Работникам заблокированных каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые попали под санкции СНБО, предлагают стать совладельцами нового телеканала, сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на четыре источника.

Как утверждают собеседники издания, сотрудников приглашают стать совладельцами нового канала в равных долях.

Ранее соответствующее письмо к сотрудникам ZIK, NewsOne и "112 Украина" за подписью президента медиахолдинга "Новости", которому они принадлежали, Егора Бенкендорфа, опубликовали "Вести". "В качестве страховки от повторного закрытия под предлогом санкций учредителями решили сделать максимально широкий круг журналистов закрытых телеканалов", – отмечает издание.

Фото: vesti.ua
Фото: vesti.ua

По данным источников "Детектор медиа", новый канал будет подавать документы на получение лицензии на вещание в Национальный совет по вопросам телерадиовещания.

Первый заместитель главы Нацсовета Валентин Коваль рассказал, что предоставить лицензию такому каналу вполне реально, если ему удастся собрать все необходимые документы и если среди учредителей не будет лиц, попадающих под санкции.

"По закону мы должны рассматривать все заявки о выдаче новых лицензий. Заявку рассматривать будем, но надо понимать, что предоставление лицензии зависит от того, как будут составлены документы, а это не такое простое дело. Но теоретически это возможно", – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. На встрече с руководителями других телеканалов Зеленский заверил, что медиабизнесу ничто не угрожает.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России. Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что ряд фигурантов санкций СНБО имели отношение к поставкам топлива для боевиков.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии аккаунтов телевизионных каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза.

Центр противодействия коррупции и еще 17 общественных организаций 4 февраля написали открытое письмо министерству финансов США и главе Госдепартамента США Энтони Блинкену, в котором просят внести Козака и жену Медведчука Оксану Марченко в санкционный список минфина США – OFAC.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского.

Теги: СМИ, Виктор Медведчук, санкции, СНБО, медиахолдинг, лицензия, журналисты, 112 Украина, ZIK, Егор Бенкендорф, Тарас Козак, NewsOne
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