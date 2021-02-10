СБУ расследует незаконную покупку угля в ОРДЛО, но не уточняет, касается ли уголовное производство нардепа Козака

В СБУ отказались сообщать, стало ли расследование схем с поставками угля с оккупированных территорий Луганской области основанием для введения санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака.

Служба безопасности Украины расследует дело о незаконной покупке угля, добытого на оккупированных территориях Луганской области, и последующую его продажу в Россию. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Радіо Свободи".

Как уточнили в издании, целью запроса было выяснить, соответствует ли действительности информация СМИ, что основанием для введения санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака стало расследование схем с поставками угля с оккупированных территорий, способствующих финансированию терроризма.

"Главное следственное управление осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по поводу противоправного приобретения каменного угля, добытого на оккупированных территориях Луганской области, который в дальнейшем реализуется по адресам энергоруководящих компаний России", – говорится в ответе СБУ.

Эти действия, по данным спецслужбы, содержат признаки совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

При этом в СБУ не уточнили, связано ли данное расследование с деятельностью Козака, а также не стали говорить, когда было открыто уголовное производство, каковы промежуточные результаты предварительного расследования и когда дело передадут в суд.

"Запрашиваемая информация не подлежит разглашению", – подчеркнули в СБУ, добавив, что не могут сообщить, фигурирует ли Козак в каких-либо еще уголовных производствах.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что каналы из так называемого пула народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине".

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.