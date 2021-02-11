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ПОЛИТИКА

Россия финансирует значительно больше СМИ в Украине, чем телеканалы Zik, NewsOne и "112 Украина" – нардеп Яременко

Манипуляционные утверждения России о борьбе со свободой слова в Украине не сработали, поскольку это утверждение – абсолютная ложь, уверен народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко.

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Яременко: Решение о санкциях не затрагивает многие очень критично настроенные к власти СМИ
Яременко: Решение о санкциях не затрагивает многие очень критично настроенные к власти СМИ
Фото: Слуга народу - Богдан Яременко - Округ 215

Блокировкой телеканалов "112 Украина", Zik и NewsOnе руководство Украины обрубило России инструменты влияния на внутреннюю политику в стране, сказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко в интервью "Телеграфу" 11 февраля. 

"Думаю, мы увидим продолжение. Нет сомнения, что РФ финансирует значительно больше информационных ресурсов на территории Украины, чем телеканалы Zik, NewsOne и "112 Украина". Думаю, СБУ уже работает в этом направлении", – отметил депутат.

Реакцию мира на санкции Яременко охарактеризовал как "сдержанная поддержка", что абсолютно устраивает Украину. Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО о санкциях против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака не создал проблем с США и Евросоюзом.

"Ну, а негативная реакция России вполне понятна – мы обрубили им важные каналы. Даже не телевизионные, а инструменты влияния на внутреннюю политику в Украине. Не сработал их манипулятивный нарратив о том, что происходящее – борьба со свободой слова. Потому что такое утверждение – абсолютная ложь. Решение о санкциях не затрагивает многие очень критично настроенные к власти СМИ, которые финансируются другим спектром российской политики. Хоть некоторые, как та же "Страна.ua", выглядят, с моей точки зрения, как явный инструмент работы российских спецслужб, через который запускаются определенные кремлевские нарративы",  пояснил он.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. На встрече с руководителями других телеканалов Зеленский заверил, что медиабизнесу ничто не угрожает.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула [кума президента РФ, главы политсовета ОПЗЖ Виктора] Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России. Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что ряд фигурантов санкций СНБО имели отношение к поставкам топлива для боевиков.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии аккаунтов телевизионных каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Центр противодействия коррупции и еще 17 общественных организаций 4 февраля написали открытое письмо министерству финансов США и главе Госдепартамента США Энтони Блинкену, в котором просят внести Козака и жену Медведчука Оксану Марченко в санкционный список минфина США – OFAC. Сам Медведчук находится под санкциями с 2014 года.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского.

Теги: Россия, СМИ, СБУ, санкции, СНБО, Богдан Яременко, 112 Украина, ZIK, Тарас Козак, NewsOne, Слуга народа, ОПЗЖ
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