Зеленский инициировал проведение заседания СНБО, частично оно пройдет в закрытом режиме

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно состоится 19 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову начать подготовку заседння СНБО. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба Совета в Facebook.

"Оно дожно состояться 19 февраля в помещении Офиса президента Украины на улице Банковой, 11. На заседании плануется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме", – отметили в посте.

Какие вопросы будут рассмотрены на заседании, пресс-служба не уточнила.