Секретарь СНБО: У нас идет шпионская война. Агентура РФ безумная

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает большой ошибкой то, что после развала СССР в Украине не закрыли КГБ, а переименовали структуру в Службу безопасности.

В Украине есть большое количество агентов российских спецслужб. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил 5 февраля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, которую транслировали в YouTube.

"К большому сожалению, на территории нашей страны еще с начала 90-х – я считаю, что мы сделали большую ошибку, когда не закрыли на улице Банковой крест-накрест КГБ, а переименовали в Службу безопасности Украины, оставили тех же работников. Это очень и очень опасно", – сказал Данилов.

Он отметил, что последствия этого решения ощущаются в стране до сих пор.

"Агентура Российской Федерации сегодня на нашей территории просто безумная. Поэтому у нас не только война горячая, которая идет на территории Донецкой и Луганской областей, оккупированных РФ. У нас есть информационная война и так называемая шпионская война, которую мы вроде не замечаем, но ощущаем на себе, на своей шкуре каждый день, что они, как говорил классик, работают. Это для нас очень-очень опасно", – подчеркнул секретарь СНБО.

Об этом он заявил в контексте беседы о санкциях против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

По словам Данилова, из-за "шпионской войны" материалы для решения СНБО по санкциям готовились "в режиме закрытости, чтобы не было неожиданностей".

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. 5 февраля он сообщил, что решение о санкциях основано на данных СБУ, которые пока не могут быть обнародованы. Президент заверил, что принятое решение – законно, обоснованно и справедливо. Решение готовилось в течение восьми месяцев и отменить его будет невозможно, добавил Данилов.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а 3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии их аккаунтов.

Телеканалы сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев". В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Члены партии считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ.