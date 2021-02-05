ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Секретарь СНБО: У нас идет шпионская война. Агентура РФ безумная

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает большой ошибкой то, что после развала СССР в Украине не закрыли КГБ, а переименовали структуру в Службу безопасности.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов: Мы сделали большую ошибку, когда не закрыли крест-накрест КГБ
Данилов: Мы сделали большую ошибку, когда не закрыли крест-накрест КГБ
Фото: rnbo.gov.ua

В Украине есть большое количество агентов российских спецслужб. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил 5 февраля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, которую транслировали в YouTube.

"К большому сожалению, на территории нашей страны еще с начала 90-х – я считаю, что мы сделали большую ошибку, когда не закрыли на улице Банковой крест-накрест КГБ, а переименовали в Службу безопасности Украины, оставили тех же работников. Это очень и очень опасно", – сказал Данилов. 

Он отметил, что последствия этого решения ощущаются в стране до сих пор. 

"Агентура Российской Федерации сегодня на нашей территории просто безумная. Поэтому у нас не только война горячая, которая идет на территории Донецкой и Луганской областей, оккупированных РФ. У нас есть информационная война и так называемая шпионская война, которую мы вроде не замечаем, но ощущаем на себе, на своей шкуре каждый день, что они, как говорил классик, работают. Это для нас очень-очень опасно", – подчеркнул секретарь СНБО. 

Об этом он заявил в контексте беседы о санкциях против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

По словам Данилова, из-за "шпионской войны" материалы для решения СНБО по санкциям готовились "в режиме закрытости, чтобы не было неожиданностей". 

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. 5 февраля он сообщил, что решение о санкциях основано на данных СБУ, которые пока не могут быть обнародованы. Президент заверил, что принятое решение – законно, обоснованно и справедливо. Решение готовилось в течение восьми месяцев и отменить его будет невозможно, добавил Данилов. 

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а 3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии их аккаунтов.

Телеканалы сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев". В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Члены партии считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ. 

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году, сразу после оккупации Крыма. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Украина, Виктор Медведчук, СССР, шпионаж, СНБО, КГБ, война в Украине, ZIK, NewsOne, Алексей Данилов, ОПЗЖ, Киевский форум по безопасности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Клопотенко: На "Холостяке" много девушек, которые пришли для пиара. Они будут у меня готовить, отжиматься, кролей причесывать
  Клопотенко: На "Холостяке" много девушек, которые пришли для пиара. Они будут у меня готовить, отжиматься, кролей причесывать
"Чувствую себя богиней плодородия с сочным задом". Ратаковски позировала голой перед зеркалом. Фото
"Чувствую себя богиней плодородия с сочным задом". Ратаковски позировала голой перед зеркалом. Фото
Общественное объявило конкурс идей для клипа Go-A на песню "Шум", с которой они поедут на "Евровидение 2021"
Общественное объявило конкурс идей для клипа Go-A на песню "Шум", с которой они поедут на "Евровидение 2021"
  "Сначала приезжает охрана. Потом привозят Лену". Жена Кошевого рассказала, как шила для Зеленской наряд на День Независимости
  "Сначала приезжает охрана. Потом привозят Лену". Жена Кошевого рассказала, как шила для Зеленской наряд на День Независимости
"Сюрприз". Шакира покрасила волосы в ярко-розовый цвет. Видео
"Сюрприз". Шакира покрасила волосы в ярко-розовый цвет. Видео
alyona alyona записала хип-хоп трек о проекте "Цифрограм" от Минцифры
alyona alyona записала хип-хоп трек о проекте "Цифрограм" от Минцифры
  Лев Лещенко рассказал, почему они с женой не решились усыновить ребенка
  Лев Лещенко рассказал, почему они с женой не решились усыновить ребенка
  В клипе, снятом украинским режиссером, Cardi B станцевала тверк на надгробной плите. Видео
  В клипе, снятом украинским режиссером, Cardi B станцевала тверк на надгробной плите. Видео
"Слишком жарко". Актриса из "Сватов" снялась в просвечивающемся платье
"Слишком жарко". Актриса из "Сватов" снялась в просвечивающемся платье
Скульптор Пинчук рассказал, как поступит, если Путин решит купить у него работу
Скульптор Пинчук рассказал, как поступит, если Путин решит купить у него работу G
Виктория ВОРОНИНА
"Царь танцпола", "Береги себя". После заводного танца у Ткача прихватило спину
"Царь танцпола", "Береги себя". После заводного танца у Ткача прихватило спину
Бабкина прооперировали в Австрии
Бабкина прооперировали в Австрии
В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ
В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ
"Как необычно", "Обалденно". Жена Ярославского восхитила переменами во внешности. Фото
"Как необычно", "Обалденно". Жена Ярославского восхитила переменами во внешности. Фото
  "Он был шулер всесоюзного масштаба". Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца
  "Он был шулер всесоюзного масштаба". Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца
  "У солистки очень хорошая внешность, я бы сделал из нее мольфарку или колдунью". Бебешко оценил шансы Go-A на победу в "Евровидении 2021" с песней "Шум"
  "У солистки очень хорошая внешность, я бы сделал из нее мольфарку или колдунью". Бебешко оценил шансы Go-A на победу в "Евровидении 2021" с песней "Шум"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Порнография", "Это так сексуально! Шикардосик". Maruv оседлала двух девушек
"Порнография", "Это так сексуально! Шикардосик". Maruv оседлала двух девушек
  "Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
"Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
  "На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
"На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
"Вот и в девочку оделась". Dorofeeva позировала в откровенном платье
"Вот и в девочку оделась". Dorofeeva позировала в откровенном платье
"У меня не было денег". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядела до того, как стала популярной
"У меня не было денег". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядела до того, как стала популярной
  "Сначала приезжает охрана. Потом привозят Лену". Жена Кошевого рассказала, как шила для Зеленской наряд на День Независимости
"Сначала приезжает охрана. Потом привозят Лену". Жена Кошевого рассказала, как шила для Зеленской наряд на День Независимости
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS