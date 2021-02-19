ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" – секретарь СНБО

Говоря о возвращении в государственную собственность нефтетрубопровода, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но "непонятным образом" оказался в частной собственности владельцев с иностранной регистрацией.

Продуктопровод оказался в частных руках "по довольно сомнительной процедуре", сообщил секретарь СНБО
Продуктопровод оказался в частных руках "по довольно сомнительной процедуре", сообщил секретарь СНБО
Фото: depositphotos.com

СНБО Украины на заседании 19 февраля поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент "ГОРДОН".

Речь идет о нефтепродуктопроводе "Прикарпатзахідтранс" – части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", которая проходит по территории Украины.

По словам Данилова, еще в 2015 году с целью нейтрализации угрозы энергетической безопасности Украины было принято решение СНБО, введенное в действие указом президента 2098 в мае 2015-го. Кабмин должен был безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства.

Данилов отметил, что, согласно ст. 7 закона "О трубопроводном транспорте", "магистральный трубопроводный транспорт имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение и является государственной собственностью Украины".

На протяжении пяти лет правительство не обеспечило соответствующих мер, в результате чего государственное имущество оказалось в руках "двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины", пояснил Данилов.

На уточнение журналистов, идет ли речь о национализации или оспаривании приватизации трубопровода, Данилов сообщил, что приватизации этого объекта через Фонд госимущества не было и что он оказался в частной собственности "непонятным нам пока образом". "Он просто был не под контролем Украины", – сказал он.

"К большому сожалению, так случилось, что по неизвестным нам пока что причинам этот продуктопровод оказался в частных руках по довольно сомнительной процедуре. Всем соответствующим органам дано указание законно вернуть его в собственность украинского народа и разобраться, как так оказалось, что собственность государства оказалась в частных руках", – сказал Данилов.

Компания "Прикарпатзахідтранс" эксплуатирует часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", который предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу. 

О связи "Прикарпатзахідтранс" с кумом президента РФ Владимира Путина, народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком писали "Экономическая правда"LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

Как пишет издание "Бабель",  хотя построенный во времена СССР нефтепродуктопровод после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства, дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" не передала права на трубопровод.

В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода, проходящего по украинской территории, за Украиной. В 2014-2015 годах это решение подтвердили Апелляционный и Высший хозяйственный суды.

Однако в 2015 году Хозяйственный суд Ровенской области отменил решение из-за "вновь открывшихся обстоятельств", а в 2017 году признал право собственности за ООО "Прикарпатзахідтранс". Таким образом стратегический объект оказался в собственности коммерческой структуры.

В апреле 2019 года Антимонопольный комитет дал разрешение на покупку контрольного пакета акций компании "Прикарпатзахідтранс" белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, который в 2020-м попал под санкции Евросоюза (из-за этого Воробью отказали в продаже украинского банка). Он подтверждал TUT.BY покупку 51% акций компании.

11 февраля украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшей заместительнице директора госпредприятия "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" (УкрГИАП). Она, по данным следствия, составила недостоверное заключение, которое стало основанием для получения компанией "Прикарпатзахідтранс" в собственность части магистрального нефтепровода "Самара – Западное направление".

Теги: энергетика, СНБО, имущество, Прикарпатзахідтранс, нефтепродукты, Алексей Данилов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
  Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
  Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ
Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
"Рановато, да". Жена Кошевого рассказала о бойфренде 13-летней дочери
"Рановато, да". Жена Кошевого рассказала о бойфренде 13-летней дочери
Шоптенко позировала в Дубае на закате и рассказала о пользе спонтанного отдыха
Шоптенко позировала в Дубае на закате и рассказала о пользе спонтанного отдыха
Каминская заявила, что в сети под ее именем действуют мошенники
Каминская заявила, что в сети под ее именем действуют мошенники
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, сравнила эвакуацию из Китая и Занзибара
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, сравнила эвакуацию из Китая и Занзибара
Елизавета II отреагировала на отказ принца Гарри и его жены Меган возвращаться к королевским обязанностям
Елизавета II отреагировала на отказ принца Гарри и его жены Меган возвращаться к королевским обязанностям
"Нужны будут успокоительные". Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью
"Нужны будут успокоительные". Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью
"Трижды пытался покончить с жизнью". Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата
"Трижды пытался покончить с жизнью". Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата
Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца
Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца
Вера Брежнева выпустила "презерватив для ресниц"
Вера Брежнева выпустила "презерватив для ресниц"
Джамала показала младшего сына
Джамала показала младшего сына
Остапчук рассказал, кем работал до того, как стать ведущим
Остапчук рассказал, кем работал до того, как стать ведущим
Родители Фриске ищут покупателя на квартиру, часть которой принадлежит ее сыну от Шепелева
Родители Фриске ищут покупателя на квартиру, часть которой принадлежит ее сыну от Шепелева
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Беременна!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Беременна!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
"То, что обычно видит гинеколог", "Фу-у-у", "Совсем порнухой несет". Maruv широко расставила ноги перед камерой
"То, что обычно видит гинеколог", "Фу-у-у", "Совсем порнухой несет". Maruv широко расставила ноги перед камерой
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
Умер актер фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков
Умер актер фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков
"Это большой труд", "Еще один стриптизер на подходе". Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео
"Это большой труд", "Еще один стриптизер на подходе". Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео
Российская актриса-оппозиционерка Лазарева: Что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить
Российская актриса-оппозиционерка Лазарева: Что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS