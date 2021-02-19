СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" – секретарь СНБО

Говоря о возвращении в государственную собственность нефтетрубопровода, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но "непонятным образом" оказался в частной собственности владельцев с иностранной регистрацией.

Продуктопровод оказался в частных руках "по довольно сомнительной процедуре", сообщил секретарь СНБО Фото: depositphotos.com

СНБО Украины на заседании 19 февраля поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент "ГОРДОН".

Речь идет о нефтепродуктопроводе "Прикарпатзахідтранс" – части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", которая проходит по территории Украины.

По словам Данилова, еще в 2015 году с целью нейтрализации угрозы энергетической безопасности Украины было принято решение СНБО, введенное в действие указом президента №2098 в мае 2015-го. Кабмин должен был безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства.

Данилов отметил, что, согласно ст. 7 закона "О трубопроводном транспорте", "магистральный трубопроводный транспорт имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение и является государственной собственностью Украины".

На протяжении пяти лет правительство не обеспечило соответствующих мер, в результате чего государственное имущество оказалось в руках "двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины", пояснил Данилов.

На уточнение журналистов, идет ли речь о национализации или оспаривании приватизации трубопровода, Данилов сообщил, что приватизации этого объекта через Фонд госимущества не было и что он оказался в частной собственности "непонятным нам пока образом". "Он просто был не под контролем Украины", – сказал он.

"К большому сожалению, так случилось, что по неизвестным нам пока что причинам этот продуктопровод оказался в частных руках по довольно сомнительной процедуре. Всем соответствующим органам дано указание законно вернуть его в собственность украинского народа и разобраться, как так оказалось, что собственность государства оказалась в частных руках", – сказал Данилов.

Компания "Прикарпатзахідтранс" эксплуатирует часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", который предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу.

О связи "Прикарпатзахідтранс" с кумом президента РФ Владимира Путина, народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком писали "Экономическая правда", LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

Как пишет издание "Бабель", хотя построенный во времена СССР нефтепродуктопровод после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства, дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" не передала права на трубопровод.

В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода, проходящего по украинской территории, за Украиной. В 2014-2015 годах это решение подтвердили Апелляционный и Высший хозяйственный суды.

Однако в 2015 году Хозяйственный суд Ровенской области отменил решение из-за "вновь открывшихся обстоятельств", а в 2017 году признал право собственности за ООО "Прикарпатзахідтранс". Таким образом стратегический объект оказался в собственности коммерческой структуры.

В апреле 2019 года Антимонопольный комитет дал разрешение на покупку контрольного пакета акций компании "Прикарпатзахідтранс" белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, который в 2020-м попал под санкции Евросоюза (из-за этого Воробью отказали в продаже украинского банка). Он подтверждал TUT.BY покупку 51% акций компании.

11 февраля украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшей заместительнице директора госпредприятия "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" (УкрГИАП). Она, по данным следствия, составила недостоверное заключение, которое стало основанием для получения компанией "Прикарпатзахідтранс" в собственность части магистрального нефтепровода "Самара – Западное направление".