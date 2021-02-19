СМИ узнали, когда начнется заседание СНБО и какие вопросы могут вынести на обсуждение

На сегодняшнем заедании Совета нацбезопасности и обороны Украины могут обсудить санкции против компаний, связанных с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщает "РБК-Украина".

19 февраля состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. По данным "РБК-Украина" оно начнется в 16.30, а спустя час секретарь СНБО Алексей Данилов должен рассказать о его результатах на брифинге.

Источник, близкий к СНБО, сообщил изданию, что сегодня на рассмотрение может быть вынесен вопрос о наложении санкций на компанию "Прикарпатзахідтранс".

Эта структура эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Владельцев бизнеса связывают с народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Как сообщил источник, также вероятно введение санкций и по другим бизнес-цепочкам Медведчука.

Также среди возможных тем – санкции против экс-члена Партии регионов Владимира Макеенко, которому до недавнего времени принадлежал телеканал "Прямий". Об этом заявил пятый президент Петр Порошенко, накануне объявивший, что выкупает телеканал.

"Радіо Свобода" отмечает, что на заседании могут обсудить вопрос обострений на Донбассе. Среди них, в частности, активизация снайперов вооруженных группировок, рост количества обстрелов украинских позиций, проблема минирования территории, в результате которого, в частности, 14 февраля погибли сразу трое военных.

Кроме того, советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович сообщил, что на сегодняшнем заседании СНБО рассмотрят национализацию компании Roshen.