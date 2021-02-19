Арестович: На сегодняшнем заседании СНБО рассмотрят национализацию Roshen

Совет нацбезопасности и обороны Украины рассмотрит национализацию компании Roshen, заявил советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

Порошенко еще до своего президентства обещал, что продаст Roshen Фото: depositphotos.com

Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович сообщил, что на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрят национализацию компании Roshen. Такое заявление он сделал у себя в Facebook 19 февраля.

"На сегодняшнем заседании СНБО будет рассматриваться национализация корпорации Roshen", – отметил Арестович.

Других подробностей советник украинской делегации в ТКГ не привел. Пользователи Facebook поинтересовались у Арестовича, не является ли это сообщение троллингом.

"Это троллинг? Или официальное заявление советника главы Офиса президента?" – спросил под постом Арестовича Vladislav Maistrouk.

"Следом национализация Квартал 95?" – заметила Наталья Юсупова.