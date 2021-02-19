Арестович: На сегодняшнем заседании СНБО рассмотрят национализацию Roshen

Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович сообщил, что на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрят национализацию компании Roshen. Такое заявление он сделал у себя в Facebook 19 февраля.
"На сегодняшнем заседании СНБО будет рассматриваться национализация корпорации Roshen", – отметил Арестович.
Других подробностей советник украинской делегации в ТКГ не привел. Пользователи Facebook поинтересовались у Арестовича, не является ли это сообщение троллингом.
"Это троллинг? Или официальное заявление советника главы Офиса президента?" – спросил под постом Арестовича Vladislav Maistrouk.
"Следом национализация Квартал 95?" – заметила Наталья Юсупова.
Кондитерская корпорация Roshen была создана пятым президентом Украины Петром Порошенко в 1996 году. В ее состав входят две кондитерские фабрики в Виннице, фабрики в Киеве, Кременчуге и российском Липецке (производство там остановили в январе 2017 года), клайпедская кондитерская фабрика в Литве, венгерская компания Bonbonetti Choco Kft, а также масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая область).
Во время избирательной кампании в 2014 году Порошенко обещал продать компанию, если станет президентом. После победы на выборах для продажи Roshen была привлечена компания Rothschild. Тем не менее осуществить сделку так и не удалось, по словам Порошенко – из-за боевых действий на Донбассе. Экс-президент заявлял, что активы Roshen ему не подконтрольны, ими управляет "слепой траст".
В ноябре 2019 года также стало известно, что Порошенко начал переоформлять свой кондитерский бизнес на старшего сына Алексея.
На момент публикации новости Петр Порошенко не комментировал пост Арестовича.