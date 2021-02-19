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Арестович: На сегодняшнем заседании СНБО рассмотрят национализацию Roshen

Совет нацбезопасности и обороны Украины рассмотрит национализацию компании Roshen, заявил советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

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Порошенко еще до своего президентства обещал, что продаст Roshen
Порошенко еще до своего президентства обещал, что продаст Roshen
Фото: depositphotos.com

Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович сообщил, что на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрят национализацию компании Roshen. Такое заявление он сделал у себя в Facebook 19 февраля.

"На сегодняшнем заседании СНБО будет рассматриваться национализация корпорации Roshen", – отметил Арестович.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/4073950786002304

Других подробностей советник украинской делегации в ТКГ не привел. Пользователи Facebook поинтересовались у Арестовича, не является ли это сообщение троллингом. 

"Это троллинг? Или официальное заявление советника главы Офиса президента?" – спросил под постом Арестовича Vladislav Maistrouk.

"Следом национализация Квартал 95?" – заметила Наталья Юсупова. 

Кондитерская корпорация Roshen была создана пятым президентом Украины Петром Порошенко в 1996 году. В ее состав входят две кондитерские фабрики в Виннице, фабрики в Киеве, Кременчуге и российском Липецке (производство там остановили в январе 2017 года), клайпедская кондитерская фабрика в Литве, венгерская компания Bonbonetti Choco Kft, а также масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая область). 

Во время избирательной кампании в 2014 году Порошенко обещал продать компанию, если станет президентом. После победы на выборах для продажи Roshen была привлечена компания Rothschild. Тем не менее осуществить сделку так и не удалось, по словам Порошенко – из-за боевых действий на Донбассе. Экс-президент заявлял, что активы Roshen ему не подконтрольны, ими управляет "слепой траст".

В ноябре 2019 года также стало известно, что Порошенко начал переоформлять свой кондитерский бизнес на старшего сына Алексея.

На момент публикации новости Петр Порошенко не комментировал пост Арестовича.

Теги: Петр Порошенко, Roshen, СНБО, Алексей Арестович, национализация, ТКГ, троллинг
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