АМКУ открыл дело против Roshen за повышение цен на патоку. В корпорации ответили, что не понимают, в чем дело

Антимонопольный комитет Украины обвинил группу компаний Roshen в повышении цены на крахмальную кукурузную патоку с 2018-го по 2019 год. В Roshen заявили, что не производят патоку и считают утверждения ведомства безосновательными.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал дело против субъектов хозяйствования группы компаний Roshen из-за монополии на рынке крахмальной кукурузной патоки. Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

"Крупнейшим отечественным производителем патоки крахмальной кукурузной (сиропов) являются субъекты хозяйствования группы Roshen. В течение 2018–2019 годов группа Roshen имела структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на данном товарном рынке", – рассказали в ведомстве.

По информации АМКУ, группа Roshen в 2018 году устанавливала разные цены и условия на покупку патоки для определенных кондитерских фабрик.

"В 2019 году, усилив рыночную власть в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов), группа Roshen повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа", – подчеркнули в пресс-службе АМКУ.

В ответ на обвинения АМКУ в корпорации Roshen заявили, что не имеют отношения к производству патоки и не понимают, какое отношение могут иметь к потенциальным нарушениям на сырьевом рынке.

Утверждения АМКУ Roshen считает безосновательными и не соответствующими действительности.

"На сегодня Roshen не получила от АМКУ ни одного официального сообщения о возбуждении дела по признакам злоупотребления монопольным положением. После получения от АМКУ официальной документации о начале расследования корпорация будет максимально способствовать должностным лицам комитета в предоставлении необходимых данных", – цитирует агентство "Интерфакс-Украина" комментарий пресс-службы корпорации.

В Roshen подчеркнули, что соблюдают действующее законодательство и добросовестно сотрудничают с АМКУ.

Крахмальная кукурузная патока используется при производстве кондитерских изделий (халвы, карамели, зефира, конфет, мармелада) и для регулирования их консистенции. При малом добавлении патоки она определяет цвет изделий из теста, а в больших количествах – их вкус и вязкость.

Кондитерская корпорация Roshen была создана Петром Порошенко в 1996 году. В ее состав входят две кондитерские фабрики в Виннице, фабрики в Киеве, Кременчуге и Липецке (производство в российском Липецке остановили в январе 2017 года), клайпедская кондитерская фабрика в Литве, венгерская компания Bonbonetti Choco Kft, а также Винницкий молочный завод.

На сайте корпорации сказано, что продукция компании продается в Украине, США, Канаде, Европе, Грузии, Китае, Японии, Корее, Казахстане, Армении и других странах.

Во время избирательной кампании в 2014 году Порошенко обещал продать компанию, если станет президентом. После победы на выборах для продажи Roshen была привлечена компания Rothschild. Тем не менее осуществить сделку так и не удалось, по словам Порошенко – из-за боевых действий на Донбассе. Экс-президент заявлял, что активы Roshen ему не подконтрольны, ими управляет "слепой траст".

В ноябре 2019 года также стало известно, что Порошенко начал переоформлять свой кондитерский бизнес на старшего сына Алексея.