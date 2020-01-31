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Roshen судится с харьковским производителем мороженого за использование марки "Киевский торт"

Кондитерская компания Roshen пятого президента Украины Петра Порошенко требует запретить харьковскому "Хладопрому" использовать торговую марку "Киевский торт".

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Roshen судится с харьковским предприятием "Хладопром"
Roshen судится с харьковским предприятием "Хладопром"
Фото: EPA

Кондитерская компания Roshen, принадлежащая пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко, судится с харьковским предприятием "Хладопром" из-за использования торговой марки "Киевский торт".

4 декабря 2019 года Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил заявление об обеспечительных мерах по иску Roshen и запретил "Хладопрому" до принятия окончательного решения использовать название "Киевский торт" для своей продукции. В иске кондитерская корпорация также требует изъять из оборота всю продукцию "Хладопрома" с таким названием и уничтожить упаковки, на которых используется торговая марка "Киевский торт".

13 января 2020 года "Хладопром" подал в Северный апелляционный хозяйственный суд жалобу на решение Хозсуда Киева с просьбой отменить обеспечительные меры. Суд открыл апелляционное производство и предоставил сторонам 10 дней для обоснования позиций. Рассмотрение жалобы назначено на 11 февраля.

Подготовительное заседание для рассмотрение иска Roshen к "Хладопрому" по сути должно было состояться 21 января. Информации о результатах заседания в Едином реестре судебных решений нет.

"Киевский торт" выпускался с 1956 года на Киевской кондитерской фабрике имени Карла Маркса (теперь эта фабрика входит в корпорацию Roshen). Корпорация Петра Порошенко использует торговую марку "Киевский торт" на основании свидетельства №70068, действительного до 2025 года.

Скриншот: base.uipv.org
Скриншот: base.uipv.org

В январе 2019 года "Хладопром" зарегистрировал торговую марку "Хрещатик Київський торт" (свидетельство №252740). В патенте сказано, что это "торт-мороженое, сделанный по технологии производства мороженого".

Скриншот: base.uipv.org
Скриншот: base.uipv.org

Теги: Roshen, суды, Апелляционный суд, мороженое, Хладопром
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