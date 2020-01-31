Roshen судится с харьковским производителем мороженого за использование марки "Киевский торт"

Кондитерская компания Roshen пятого президента Украины Петра Порошенко требует запретить харьковскому "Хладопрому" использовать торговую марку "Киевский торт".

Кондитерская компания Roshen, принадлежащая пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко, судится с харьковским предприятием "Хладопром" из-за использования торговой марки "Киевский торт".

4 декабря 2019 года Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил заявление об обеспечительных мерах по иску Roshen и запретил "Хладопрому" до принятия окончательного решения использовать название "Киевский торт" для своей продукции. В иске кондитерская корпорация также требует изъять из оборота всю продукцию "Хладопрома" с таким названием и уничтожить упаковки, на которых используется торговая марка "Киевский торт".

13 января 2020 года "Хладопром" подал в Северный апелляционный хозяйственный суд жалобу на решение Хозсуда Киева с просьбой отменить обеспечительные меры. Суд открыл апелляционное производство и предоставил сторонам 10 дней для обоснования позиций. Рассмотрение жалобы назначено на 11 февраля.

Подготовительное заседание для рассмотрение иска Roshen к "Хладопрому" по сути должно было состояться 21 января. Информации о результатах заседания в Едином реестре судебных решений нет.

"Киевский торт" выпускался с 1956 года на Киевской кондитерской фабрике имени Карла Маркса (теперь эта фабрика входит в корпорацию Roshen). Корпорация Петра Порошенко использует торговую марку "Киевский торт" на основании свидетельства №70068, действительного до 2025 года.

Скриншот: base.uipv.org

В январе 2019 года "Хладопром" зарегистрировал торговую марку "Хрещатик Київський торт" (свидетельство №252740). В патенте сказано, что это "торт-мороженое, сделанный по технологии производства мороженого".