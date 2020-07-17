ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Между президентом Roshen и велосипедистами на трассе под Киевом произошел конфликт. Версии сторон отличаются

Велосипедисты, которые проводили тренировку на Обуховском шоссе под Киевом, заявили, что президент корпорации Roshen Вячеслав Москалевский подрезал колонну спортсменов и задел зеркалом одного из инструкторов, а затем переехал два велосипеда и протащил по асфальту двух человек. Москалевский завил, что действительно переехал велосипеды, но без спортсменов, и обвинил велосипедистов в нарушении правил дорожного движения.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Москалевский заявил, что готов выплатить компенсацию за поломанные велосипеды
Москалевский заявил, что готов выплатить компенсацию за поломанные велосипеды 
Фото: echelon / Facebook

16 июля под Киевом произошел конфликт между президентом кондитерской корпорации Roshen Вячеславом Москалевским и группой велосипедистов, сообщила в Facebook компания echelon, которая организовывает групповые и индивидуальные велотренировки.

По данным echelon, инцидент произошел утром 16 июля вблизи ТРЦ "Мануфактура" на  Обуховском шоссе. Колонна велосипедистов в количестве 40 человек двигалась в сторону Киева. На перекрестке возле ТРЦ, по версии компании, колонну обогнал автомобиль Audi Q7, за рулем которого находился бизнесмен, подрезал ее и задел зеркалом одного из инструкторов. Велосипедисты догнали машину, чтобы "поговорить с водителем и узнать, все ли с ним нормально".

"Двое велосипедистов встали перед капотом автомобиля, чтобы заблокировать ему движение до прибытия полиции... Но водителя это отнюдь не остановило! Он увидел зеленый свет и решил переехать двух человек, протащив пару метров по асфальту, и скрыться с места ДТП. Каким-то чудом ребята остались живы", – сказано в заявлении. 

Одному из инструкторов понадобилась помощь медиков. В echelon отметили, что ему сделали рентген рук, ног и головы, серьезных травм не обнаружили. 

Спортсмены заявили, что в результате инцидента два велосипеда "полностью разрушены". Пострадавшие написали заявление в полицию и отметили, что данный автомобиль "делает такие "выкрутасы" уже не в первый раз". 

https://www.facebook.com/echelonvelo/posts/513716082768451

В комментариях под постом Москалевский признал, что именно он был за рулем машины, и обвинил велосипедистов в нарушении правил дорожного движения. Свою реакцию он назвал эмоциональной.

"Сожалею о случившемся... Думаю, что не надо было бить машину и пытаться открыть двери. Готов компенсировать поломанные велосипеды, но оставляю за собой право добиваться запрета велотренировок с таким количеством людей на Обуховской трассе, особенно в час пик. Это прямое нарушение правил дорожного движения", – написал он. 

В комментарии LIGA.net Москалевский не сказал, подрезал ли велосипедистов, он отметил, что "агрессивная команда" била по его машине, после чего бросила два велосипеда перед колесами.

"Я не стал ждать, пока авто разнесут вдребезги, а проехал через них", – сказал бизнесмен, подчеркнув, что людей на велосипедах не было.

Президент Roshen утверждает, что на Обуховской трассе велосипедисты "постоянно движутся в несколько рядов и перекрывают не менее одной полосы", но он не уточнил, нарушали ли спортсмены правила в этот раз. 

Официально полиция не сообщала об инциденте между Москалевскиим и велосипедистами. 

Согласно правилам дорожного движения, велосипедисты, двигаясь группами, должны ехать друг за другом, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения. Колонна велосипедистов, которая движется по проезжей части, должна быть разделена на группы (до 10 велосипедистов в группе) с дистанцией движения между группами 80100 м.

Теги: Roshen, ПДД, велосипедисты, конфликт, дороги, Вячеслав Москалевский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
"Сплю ногами вверх". Девушка Остапчука рассказала интересные факты о себе
"Сплю ногами вверх". Девушка Остапчука рассказала интересные факты о себе
Беременная звезда сериала "Однажды под Полтавой" Саливанчук обнародовала фото с венчания
Беременная звезда сериала "Однажды под Полтавой" Саливанчук обнародовала фото с венчания
71-летний Леонтьев обнародовал фото с американской моделью
71-летний Леонтьев обнародовал фото с американской моделью
"У меня ломка по ним в Америке", "Только полиции не хватает". Мозговая показала "наркотики"
"У меня ломка по ним в Америке", "Только полиции не хватает". Мозговая показала "наркотики"
"Унылые коридоры можно использовать для съемки фильма "Сталкер". Кухар показала, как выглядит Киевское хореографическое училище
"Унылые коридоры можно использовать для съемки фильма "Сталкер". Кухар показала, как выглядит Киевское хореографическое училище
Бывшие супруги Шоптенко и Дикусар позировали вместе на юбилее "Світського життя". Фото
Бывшие супруги Шоптенко и Дикусар позировали вместе на юбилее "Світського життя". Фото
"Детское личико". 50-летняя Лопес удивила фанов юным лицом. Фото
"Детское личико". 50-летняя Лопес удивила фанов юным лицом. Фото
  "Карпаты. Место силы". Руслана призвала сохранить Карпаты и показала, как их уничтожают. Видео
  "Карпаты. Место силы". Руслана призвала сохранить Карпаты и показала, как их уничтожают. Видео
Ребрик показала киношных родственников – бывшего любовника-миллионера и 18-летнюю дочь
Ребрик показала киношных родственников – бывшего любовника-миллионера и 18-летнюю дочь
  "Ноги Тодоренко и грудь, как у Ивлеевой". Jerry Heil запела на русском языке. Аудио
  "Ноги Тодоренко и грудь, как у Ивлеевой". Jerry Heil запела на русском языке. Аудио
Второй участницей "Танцев со звездами" стала экс-солистка "ВИА Гры"
Второй участницей "Танцев со звездами" стала экс-солистка "ВИА Гры"
Супруга Андрея Шевченко поделилась снимками семейного отдыха в Италии
Супруга Андрея Шевченко поделилась снимками семейного отдыха в Италии
"Какой красивый". Лазарев позировал с расстегнутыми штанами
"Какой красивый". Лазарев позировал с расстегнутыми штанами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына
"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына
"В любой ситуации сохраняем спокойствие". Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим в прямом эфире зубом
"В любой ситуации сохраняем спокойствие". Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим в прямом эфире зубом
"Папаня подъехал". Сын Нагиева обнародовал фото с отцом
"Папаня подъехал". Сын Нагиева обнародовал фото с отцом
"Мама как девочка, особенно вид сзади". 63-летняя мать певицы Loboda показала свою тренировку на отдыхе
"Мама – как девочка, особенно вид сзади". 63-летняя мать певицы Loboda показала свою тренировку на отдыхе
"Нужна машина времени". Маккартни обнародовал снимок с Меркьюри, сделанный 35 лет назад
"Нужна машина времени". Маккартни обнародовал снимок с Меркьюри, сделанный 35 лет назад
  Добкин о Кернесе: Последние несколько лет мы друг друга с днем рождения не поздравляем
Добкин о Кернесе: Последние несколько лет мы друг друга с днем рождения не поздравляем
"Насколько же гармонично смотрятся вместе, не то что с наглой выскочкой". Сын Джигарханяна показал свежее фото отца
"Насколько же гармонично смотрятся вместе, не то что с наглой выскочкой". Сын Джигарханяна показал свежее фото отца
  У телеведущей Падалко выпал зуб во время прямого эфира. Видео
У телеведущей Падалко выпал зуб во время прямого эфира. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS