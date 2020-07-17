Между президентом Roshen и велосипедистами на трассе под Киевом произошел конфликт. Версии сторон отличаются

Велосипедисты, которые проводили тренировку на Обуховском шоссе под Киевом, заявили, что президент корпорации Roshen Вячеслав Москалевский подрезал колонну спортсменов и задел зеркалом одного из инструкторов, а затем переехал два велосипеда и протащил по асфальту двух человек. Москалевский завил, что действительно переехал велосипеды, но без спортсменов, и обвинил велосипедистов в нарушении правил дорожного движения.

16 июля под Киевом произошел конфликт между президентом кондитерской корпорации Roshen Вячеславом Москалевским и группой велосипедистов, сообщила в Facebook компания echelon, которая организовывает групповые и индивидуальные велотренировки.

По данным echelon, инцидент произошел утром 16 июля вблизи ТРЦ "Мануфактура" на Обуховском шоссе. Колонна велосипедистов в количестве 40 человек двигалась в сторону Киева. На перекрестке возле ТРЦ, по версии компании, колонну обогнал автомобиль Audi Q7, за рулем которого находился бизнесмен, подрезал ее и задел зеркалом одного из инструкторов. Велосипедисты догнали машину, чтобы "поговорить с водителем и узнать, все ли с ним нормально".

"Двое велосипедистов встали перед капотом автомобиля, чтобы заблокировать ему движение до прибытия полиции... Но водителя это отнюдь не остановило! Он увидел зеленый свет и решил переехать двух человек, протащив пару метров по асфальту, и скрыться с места ДТП. Каким-то чудом ребята остались живы", – сказано в заявлении.

Одному из инструкторов понадобилась помощь медиков. В echelon отметили, что ему сделали рентген рук, ног и головы, серьезных травм не обнаружили.

Спортсмены заявили, что в результате инцидента два велосипеда "полностью разрушены". Пострадавшие написали заявление в полицию и отметили, что данный автомобиль "делает такие "выкрутасы" уже не в первый раз".

В комментариях под постом Москалевский признал, что именно он был за рулем машины, и обвинил велосипедистов в нарушении правил дорожного движения. Свою реакцию он назвал эмоциональной.

"Сожалею о случившемся... Думаю, что не надо было бить машину и пытаться открыть двери. Готов компенсировать поломанные велосипеды, но оставляю за собой право добиваться запрета велотренировок с таким количеством людей на Обуховской трассе, особенно в час пик. Это прямое нарушение правил дорожного движения", – написал он.

В комментарии LIGA.net Москалевский не сказал, подрезал ли велосипедистов, он отметил, что "агрессивная команда" била по его машине, после чего бросила два велосипеда перед колесами.

"Я не стал ждать, пока авто разнесут вдребезги, а проехал через них", – сказал бизнесмен, подчеркнув, что людей на велосипедах не было.

Президент Roshen утверждает, что на Обуховской трассе велосипедисты "постоянно движутся в несколько рядов и перекрывают не менее одной полосы", но он не уточнил, нарушали ли спортсмены правила в этот раз.

Официально полиция не сообщала об инциденте между Москалевскиим и велосипедистами.

Согласно правилам дорожного движения, велосипедисты, двигаясь группами, должны ехать друг за другом, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения. Колонна велосипедистов, которая движется по проезжей части, должна быть разделена на группы (до 10 велосипедистов в группе) с дистанцией движения между группами 80–100 м.