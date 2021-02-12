В Офисе Зеленского меня угощали конфетами Roshen. Не удивлюсь, если Порошенко, когда никто не видит, с теплотой смотрит "Вечерний квартал"

Я вот недавно записал одно видео для своего YouTube-канала по поводу санкций, которыми "прихлопнули" медведчуковские каналы. И в этом видео комплиментарно высказался в адрес Зеленского и Порошенко. Ибо один влупил санкции, а второй подготовил базу для этого еще пару лет назад (что в эфире моей программы на радио подтвердил представитель Зе-команды).

Ну и я сказал, мол, как бы было круто, если бы эти два политика перестали бодаться между собой, а объединили свои усилия ради украинского народа. Казалось бы, что в этом плохого? Но "прилетело" от сторонников обоих.

Люди с аватарками "ЕС" писали, что ни в коем случае нельзя объединяться с клоуном и я должен покаяться только за то, что такая мысль могла прийти в голову.

А сторонники действующего президента писали, что если он будет объединяться со своим предшественником, то превратится в барыгу. А это – недопустимо! Ну и тоже насыпали мне "лучиков добра".

Я вот что хотел бы ответить обоим лагерям. Ваши эмоции имеют право на существование. Но вы должны понимать, что та публичная риторика, которая доходит до вас, – это лишь верхушка айсберга политических хитросплетений современной Украины.

Как показала практика (за исключением Януковича), любой украинский президент рано или поздно становится националистом. Кучма созрел до "Украина – не Россия". Порошенко дошел до "Прочь от Москвы". Риторика Зеленского меняется на глазах и вектор ее направлен далеко не в сторону "ватной" публики.

Поэтому не спешите никогда забрасывать кого-то шапками. Перед лицом общего врага иногда образуются такие временные союзы, которые было иногда трудно представить. Инстинкты выживания ведут к объединению. А показательная ненависть годится только для наращивания рейтингов и мобилизации своего электората. Почему я говорю о показательности?

Ну так вот фото, которое я когда-то сделал в Офисе президента. Чтобы ожидание встречи с руководителем Офиса было не таким скучным, секретарь принесла на тарелочке угощение. Так я полакомился конфеткой Roshen в Офисе Зе.

Фото: Сергій Притула - офіційна сторінка / Facebook

Поэтому не удивлюсь, если и Петр Алексеевич, когда его никто не видит, с теплом в глазах просматривает выпуски "Вечернего квартала".

Любви вам всем, друзья! Светлой и безграничной! Ну и приятного уик-энда!

Источник: Сергій Притула - офіційна сторінка / Facebook

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