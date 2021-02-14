На Донбассе погибло трое украинских военных

Трое украинских военнослужащих подорвались на взрывном устройстве вблизи Новолуганского, сообщила оперативно-тактическая группировка "Север".

Трое украинских военнослужащих погибли на Донбассе 14 февраля в результате подрыва на неизвестном устройстве. Об этом сообщил пресс-центр оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook.

"14 февраля недалеко от населенного пункта Новолуганское, который в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", при перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил", – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.