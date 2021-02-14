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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США в ОБСЕ: Россия несет ответственность за погибших и пострадавших на Донбассе

Россия контролирует конфликт на востоке Украины, подчеркнула временная руководительница миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен.

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США в ОБСЕ призвали РФ немедленно освободить всех политзаключенных, прекратить оккупацию Крыма и вывести войска с востока Украины
США в ОБСЕ призвали РФ немедленно освободить всех политзаключенных, прекратить оккупацию Крыма и вывести войска с востока Украины
Фото: depositphotos.com

Эскалация ситуации на Донбассе в последнее время свидетельствует о том, то Россия способна управлять уровнем насилия в Украине, когда этого захочет. Об этом заявила временная руководительница миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 11 февраля, сообщила пресс-служба миссии.

Она отметила, что количество жертв среди гражданского населения в 2021 году ниже, чем в этот же период в 2020-м, но за неделю погибло несколько украинских военных. 

"Россия несет ответственность за погибших и пострадавших в конфликте, который она разжигает и разжигает. Рост боевых действий в эти выходные демонстрирует, что Россия может управлять уровнем насилия в Украине, когда этого захочет. Это явное напоминание о том, что Россия контролирует конфликт в Украине. Это также подчеркивает необходимость выполнения Минских соглашений, начиная с вывода Россией своей военной техники и заканчивая прекращением поддержки вооруженных формирований, марионеток и других групп", – заявила дипломат.

Остриен также осудила отказ РФ открыть пункты пропуска на линии разграничения "Золотое" и "Счастье". Это, по ее словам, создает трудности для гражданского населения.

"Если мы надеемся увидеть какой-либо реальный прогресс в направлении мирного и устойчивого урегулирования этого конфликта, Россия должна прекратить свои тщетные попытки отрицать свою роль в конфликте и ответить взаимностью на политическую волю, продемонстрированную Киевом. Только тогда, когда Россия сделает это, можно будет добиться прогресса в достижении целей, поставленных лидерами "Нормандской четверки" на саммите 2019 года", – добавила она.

Также Остриен осудила преследования Россией в оккупированном Крыму крымских татар, украинцев и других жителей.

"Мы призываем Россию освободить всех политических заключенных, немедленно прекратить оккупацию Крыма и вывести свои силы и военную технику с востока Украины. Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Мы не признаем и никогда не признаем аннексию Крыма Россией. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам в заявлении о том, что наши санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока она полностью не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. Санкции по Крыму будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине", – подчеркнула она.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Крым, Украина, Луганская область, ОБСЕ, Донецкая область, оккупация, аннексия, обстрелы, война в Украине
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