Ермак: США могут сыграть одну из ключевых ролей в вопросе возвращения украинских территорий

Новый участник может присоединиться к переговорам по Донбассу с согласия четырех сторон нормандского формата, отметил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

США могут сыграть ключевую роль в прекращении войны на Донбассе. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью ведущему Тиграну Мартиросяну, которое выйдет на канале "Украина 24" вечером 13 февраля. Сайт "Сегодня" опубликовал фрагменты беседы.

"Сегодня есть нормандский формат, в котором есть четыре стороны. Присоединение нового участника к этому формату – это решение этих четырех участников. Но я абсолютно уверен, что США, как стратегический партнер Украины, должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта и в урегулировании вопроса возвращения украинских территорий", – сказал он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года президент Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как действующий президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу "речь не идет".