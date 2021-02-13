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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Переговоры по Донбассу сложные, многочасовые. Но прогресс есть

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, страна подняла уровень поддержки со стороны партнеров.

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Ермак: Переговоры по Донбассу редко когда продолжаются менее пяти-шести часов
Ермак: Переговоры по Донбассу редко когда продолжаются менее пяти-шести часов
Фото: EPA

Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе проходят сложно. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью ведущему Тиграну Мартиросяну, которое выйдет на канале "Украина 24" вечером 13 февраля. Сайт "Сегодня" опубликовал фрагменты этого интервью.

"Я могу оценить переговоры как сложные. Практически многочасовые. Они редко когда продолжаются менее пяти-шести часов. И, конечно же, мне хотелось бы больше. Хотелось бы, чтобы произошло самое главное событие и нам удалось прекратить войну, вернуть наши территории и наших людей", – сказал он.

По его словам, Украина подняла уровень поддержки со стороны партнеров.

"Несмотря на то, что очень медленно и сложно, но прогресс есть и мы над ним работаем. Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень поддержки со стороны наших партнеров – Германии и Франции", – заявил Ермак.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, Франция, Луганская область, Донецкая область, Минские соглашения, нормандский формат, война в Украине, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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