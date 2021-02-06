Резников: Вопрос модернизации Минских соглашений очевиден

Сейчас и в нормандском формате, и в формате минских консультаций Россия блокирует все процессы, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Резников: Несмотря на все попытки помощи со стороны наших партнеров – Франции и Германии – в рамках нормандского формата, за шесть лет эта война не закончилась Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе нужно модернизировать. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью "Укринформу", которое вышло 5 февраля.

"К сожалению, сейчас надо честно констатировать, что несмотря на все попытки помощи со стороны наших партнеров – Франции и Германии – в рамках нормандского формата, за шесть лет эта война не закончилась. Хотя те же Минские соглашения, которые были прописаны благодаря усилиям лидеров нормандского формата, должны были завершиться их выполнением 31 декабря 2015. Этот срок истек. И что бы там ни говорили в Российской Федерации и как бы это их раздражало, но вопрос модернизации Минских соглашений очевиден", – сказал Резников.

Он отметил, что надо смотреть, кто еще может принести пользу переговорам.

"Поэтому участие США при новой президентской администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польша, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, могут побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира – и в конце договориться, а не просто блокировать все процессы. А именно это сейчас делает Россия в нормандском формате и в формате Минских консультаций, все время что-то придумывая, лишь бы не договориться", – сказал министр.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.