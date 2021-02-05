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"Настаивал на уважении территориальной целостности". Боррель говорил с главой МИД РФ об Украине

Представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым настаивал на необходимости полного выполнения Минских соглашений.

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Боррель (справа) 5 февраля находится с визитом в Москве
Боррель (справа) 5 февраля находится с визитом в Москве
Фото: EPA

Представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Москву 5 февраля обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым политику в отношении Украины. Об этом Боррель написал в Twitter.

"Я настаивал в нашей дискуссии на необходимости полного выполнения Минских соглашений и уважения территориальной целостности Украины", – сообщил глава европейской дипломатии. 

2 февраля Боррель поговорил по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Боррель заверил Кулебу: до полного исполнения обязательств РФ по Минским договоренностям политика ЕС в отношении России не изменится.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Теги: Россия, Украина, Сергей Лавров, МИД Украины, МИД России, Минские соглашения, война в Украине, Евросоюз, война на Донбассе, Жозеп Боррель
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