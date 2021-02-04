Кравчук: Участие США в нормандском формате могло бы значительно усилить влияние на агрессивные действия РФ

Россия никогда ни на что не согласится, в том числе и на участие США в переговорах об урегулировании конфликта на Донбассе в нормандском формате, заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук.

Глава украинской делегации в трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук считает, что участие США в переговорах об урегулировании конфликта на Донбассе в нормандском формате могло бы значительно усилить влияние на агрессивные действия Российской Федерации. Об этом Кравчук заявил 4 февраля в эфире телеканала "Украина 24", сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вопрос об участии США… В нормандском формате это было бы нужно, потому что можно было бы значительно усилить этот формат и значительно усилить влияние на агрессивные действия РФ", – сказал он.

Кравчука спросили, согласится ли Россия на включение США в нормандский формат переговоров.

"Я думаю, что она никогда ни на что не согласится. Но это вовсе не означает, что мы должны смотреть на Россию и делать только то, что она хочет", – отметил экс-президент Украины.

По словам Кравчука, РФ занимает позицию, которая является "откровенным" и "циничным" нарушением норм и принципов международного права.

"Они даже в своей конституции записали, что их национальные законы и нормы – выше международных", – добавил Кравчук.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года президент Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того, как действующий президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу "речь не идет".