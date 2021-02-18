Накануне заседания СНБО Порошенко назвал себя собственником телеканала "Прямий"

Пятый президент Украины Петр Порошенко подтвердил покупку телеканала "Прямий".

Пятый президент Украины Петр Порошенко купил у экс-нардепа Владимира Макеенко канал "Прямий". Об этом сообщил сайт телеканала 18 февраля.

Порошенко подтвердил покупку канала во время телемарафона, посвященного седьмой годовщие Революции достоинства.

"Вчера я ужинал с послом одной из стран Большой семерки. У меня телефон был красным. Из всех источников [сообщали, что ] 19 числа против господина Макеенко будут введены санкции, канал будет закрыт "Прямой". Я получил 18 сообщений, часть из которых я показал послу. Я не получил ни одного опровержения", – рассказал Порошенко.

По его словам, он полтора года назад обещал, что я приложит максимум усилий, чтобы не позволить закрыть канал.

19 февраля на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины могут ввести санкции против экс-нардепа Владимира Макеенко, который является собственником телеканала "Прямий". Об этом 17 февраля в Telegram написал народный депутат Александр Дубинский.

"Ходят упорные слухи, что в пятницу на заседании СНБОУ могут быть введены также санкции против собственника телеканала "Прямой" Макеенко", – отметил нардеп.

Телеканал "Прямий" начал вещание в августе 2017 года. Его связывали с Порошенко.

В конце июня 2019 года Порошенко присутствовал на встрече с коллективом "Прямого" и договорился с Макеенко о первоочередном праве на покупку канала, если его будут продавать.

В августе Порошенко приходил на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при купле-продаже "Прямого".