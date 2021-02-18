Порошенко: Владимир Александрович, завтра на СНБО можете ввести санкции против "террориста" Порошенко

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому после покупки телеканала "Прямий". Порошенко посоветовал главе государства обратить внимание на то, чем закончил беглый экс-президент Виктор Янукович, который пытался закрыть "5 канал".

Порошенко: Гарантирую, что свобода слова и журналистские стандарты на телеканале "Прямий", как и на "5 канале", будут сохранены Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко после подтверждения покупки телеканала "Прямий", против которого 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны может ввести санкции, заявил, что будет делать все для защиты свободы слова. Заявление Порошенко опубликовано 18 февраля в Facebook.

"Владимир Александрович, завтра на СНБО можете ввести санкции против "террориста" Порошенко", – заявил нардеп.

Он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому "посмотреть, чем закончил [беглый президент Украины Виктор] Янукович, который пытался закрыть "5 канал".

"Напоминаю, что "5 канал" и в 2004-м, и в 2014 году был рупором свободы слова в Украине. Я горжусь той ролью, которую "5 канал" как единственный независимый телеканал сыграл в Оранжевой революции. Гарантирую, что свобода слова и журналистские стандарты на телеканале "Прямий", как и на "5 канале", будут сохранены", – резюмировал Порошенко.

Порошенко 18 февраля подтвердил покупку у экс-нардепа Владимира Макеенко канала "Прямий".

19 февраля на заседании СНБО могут ввести санкции против Макеенко, который являлся собственником телеканала "Прямий". Об этом 17 февраля в Telegram написал народный депутат Александр Дубинский.

Телеканал "Прямий" начал вещание в августе 2017 года. Его связывали с Порошенко.

В конце июня 2019 года Порошенко присутствовал на встрече с коллективом "Прямого" и договорился с Макеенко о первоочередном праве на покупку канала, если его будут продавать.

В августе Порошенко приходил на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при купле-продаже "Прямого".

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Были заблокированы на пять лет "112 Украина", ZIK и NewsOne. Указанные телеканалы сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ Владимира Путина – Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркивал Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркивала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.