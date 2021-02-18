Подоляк заявил, что телеканалы из "пула Порошенко" выглядят идеологически очень странно

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что телеканалы, связанные с пятым президентом Петром Порошенко, находятся "в яме ненависти".

Ряд украинских телеканалов, в том числе связанные с пятым президентом Украины, нардепом от "Европейской солидарности" Петром Порошенко, похожи на "доску грязи".

Об этом советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил "РБК-Украина" в интервью, которое было опубликовано 18 февраля.

Журналист спросил его, планируются ли новые санкции в отношении телеканалов, упомянув при этом "Прямий" и "Наш".

"Я пока совершенно не вижу связи между закрытыми каналами [нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора] Медведчука и теми же каналами "Прямий", "5 канал", "Наш" и так далее. Да, идеологически эти каналы выглядят очень странно, особенно каналы из пула Порошенко", – сказал советник Ермака.

Он считает, "что это уже не информационное вещание, а, скорее, доска грязи в каком-нибудь спальном районе, на которой каждый пишет какие-то матерные слова".

"К сожалению, есть аудитория, которая это смотрит, всегда есть те, кто читает, что написано на заборе. Тем не менее, несмотря на то, что это идеологически выглядит странно, политически выглядит бесполезно, с точки зрения влияния на то, куда государство должно двигаться и развиваться, вообще никакого влияния не оказывает, – но это не история каналов Медведчука, в любом случае", – объяснил Подоляк.

По его словам, "каналы Медведчука" – это прямая угроза национальной безопасности, а "каналы пула Порошенко – это, скорее, вопрос чисто эстетический, насколько можно находиться в яме ненависти, а не на горе созидания".

Близкими к Порошенко, называют, в частности, телеканалы "Прямий" и "5 канал".

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Были заблокированы на пять лет "112 Украина", ZIK и NewsOne. Указанные телеканалы сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ Владимира Путина – Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркивал Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркивала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.