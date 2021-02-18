Советник Ермака заявил, что Украина недорабатывает в вопросах контрразведки и контрпропаганды

Украина является страной, где информационно легко работать смежным странам, считает советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

Украина недостаточно работает в вопросах противодействия пропаганде. Об этом советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил "РБК-Украина" в интервью, которое было опубликовано 18 февраля.

Об этом зашла речь при обсуждении санкций, введенных в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и трех его телеканалов.

"У нас есть большая проблема. Мы открытая страна, страна, в которой легко информационно работать любым смежным странам. У нас контрразведывательная, контрпропагандистская работа не на должном уровне, к большому сожалению. И соответственно, любые инициативы, которые могут это поправить – это может выглядеть жестко – должны быть абсолютны", – сказал Подоляк.

Он считает, что элита должна поддерживать такие инициативы.

"Мы часто сами себя подсекаем, принимаем нормальный инициативный инструмент, но сами же резко уменьшаем его ценность. (...) Мы доказали наличие каких-то сговоров между страной-агрессором и частью акционеров определенных телеканалов. Тем не менее, если мы дальше будем идти по судебной системе или системе правоохранительных органов, мы можем столкнуться с саботажем или заинтересованностью в том, чтобы получить ненадлежащий результат", – объяснил советник Ермака.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Были заблокированы на пять лет "112 Украина", ZIK и NewsOne. Указанные телеканалы сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ Владимира Путина – Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркивал Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркивала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.