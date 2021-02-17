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"Прихлопнули одним росчерком пера". Путин отреагировал на блокировку "каналов Медведчука"

2 февраля в Украине заблокировали ряд телеканалов так называемого пула нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. На блокировку отреагировал российский президент Владимир Путин, заявив о том, что каналы "прихлопнули одним росчерком пера".

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Путин заявил, что блокировку каналов нельзя объяснить никак, кроме как для достижения своих собственных геополитических целей
Путин заявил, что блокировку каналов нельзя объяснить никак, кроме как для достижения своих собственных геополитических целей
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин во время онлайн-конференции с руководителями фракций Госдумы РФ отреагировал на закрытие телеканалов, связанных с его кумом и нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

"Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат. А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Ну вот как это можно аргументировать? Никак, кроме как использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей", – заявил Путин.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и официально принадлежащих ему телеканалов

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Виктор Медведчук, 112 Украина, ZIK, NewsOne
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