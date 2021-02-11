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ПОЛИТИКА

43% украинцев поддерживают запрет на трансляцию телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK – опрос

34,6% украинцев считают закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK необходимым шагом для защиты государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Санкции против трех телеканалов были введены 2 февраля
Санкции против трех телеканалов были введены 2 февраля
Фото: depositphotos.com

43% украинцев поддерживают запрет на трансляцию телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Об этом свидетельствуют опубликованные 11 февраля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

40,4% респондентов выступили против этого решения.

15,2% опрошенных не смогли определиться с позицией по данному вопросу, еще 1,4% – отказались от ответа.

В то же время, как отмечают социологи, 34,6% украинцев считают закрытие "112 Украина", NewsOne и ZIK необходимым шагом для защиты государства.

По мнению 40,8% опрошенных, это ошибка, которая лишь ограничивает права граждан.

22,4% респондентов затруднились с ответом, еще 2,2% отказались озвучивать свою точку зрения.

Опрос проводился с 5-го по 7 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма и не подконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна для взрослого населения старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. На встрече с руководителями других телеканалов Зеленский заверил, что медиабизнесу ничто не угрожает.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула [кума президента РФ, главы политсовета ОПЗЖ Виктора] Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России. Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что ряд фигурантов санкций СНБО имели отношение к поставкам топлива для боевиков.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии аккаунтов телевизионных каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Центр противодействия коррупции и еще 17 общественных организаций 4 февраля написали открытое письмо министерству финансов США и главе Госдепартамента США Энтони Блинкену, в котором просят внести Козака и жену Медведчука Оксану Марченко в санкционный список минфина США – OFAC. Сам Медведчук находится под санкциями с 2014 года.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского.

Теги: Россия, Украина, санкции, СНБО, соцопрос, 112 Украина, ZIK, КМИС, NewsOne
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