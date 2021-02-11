43% украинцев поддерживают запрет на трансляцию телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK – опрос

34,6% украинцев считают закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK необходимым шагом для защиты государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

43% украинцев поддерживают запрет на трансляцию телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Об этом свидетельствуют опубликованные 11 февраля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

40,4% респондентов выступили против этого решения.

15,2% опрошенных не смогли определиться с позицией по данному вопросу, еще 1,4% – отказались от ответа.

В то же время, как отмечают социологи, 34,6% украинцев считают закрытие "112 Украина", NewsOne и ZIK необходимым шагом для защиты государства.

По мнению 40,8% опрошенных, это ошибка, которая лишь ограничивает права граждан.

22,4% респондентов затруднились с ответом, еще 2,2% отказались озвучивать свою точку зрения.

Опрос проводился с 5-го по 7 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма и не подконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна для взрослого населения старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. На встрече с руководителями других телеканалов Зеленский заверил, что медиабизнесу ничто не угрожает.