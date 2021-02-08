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Олесь Доний
Олесь Доний

Бывший народный депутат, политический аналитик.


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После введения санкций против Медведчука, Бойко, Рабиновича можно будет перейти к "делу ОПЗЖ" и рассмотреть вопрос закрытия этой партии

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О сепаратных переговорах украинских политиков с Путиным. О том, почему на Медведчука, Бойко и Рабиновича следует тоже наложить санкции.

Который раз объясняю свою позицию, почему санкции против Тараса Козака (которые повлекли за собой приостановление деятельности нескольких телеканалов) – это правильно, но недостаточно. Слишком мало.

Как я уже говорил, эти телеканалы стали де-факто партийными рупорами. Партии, которая ведет сепаратные переговоры.

Медведчук с Бойко и Рабиновичем летали на сепаратные переговоры с Путиным (или "переговоры" с другими высокопоставленными представителями государства-агрессора, например, с Медведевым, когда тот был премьер-министром РФ). Не имея никаких юридических полномочий и поручений со стороны государственных украинских органов. То есть это были сепаратные переговоры с руководством государства-агрессора.

Я – давний и последовательный критик так называемого минского процесса. И давно указывал на его нелегитимность. Потому что президент Украины, согласно Конституции, не имеет права передавать никакие из своих полномочий. Но там, в Минске, хотя бы были и есть формальные поручения от президента (вернее – уже от двух президентов).

Полномочия вести переговоры могут быть только от Верховной Рады, Кабмина, президента.

В случае с Медведчуком, Бойко и Рабиновичем – это не уполномоченный ни одной государственной институцией "переговорный процесс" с государством-агрессором.

А значит, на этих политиков можно (и давно пора было!) наложить политические санкции.

Кто не в курсе, санкции – это именно политический механизм (и ошибаются те, кто по незнанию пишут, что для этого следует ожидать судебных решений). Все санкции стран ЕС и США против России, связанные с оккупацией Крыма, наложены именно политическим способом, а не через судебные решения. Известный "список Магнитского" против российских высокопоставленных чиновников – это тоже политическое решение (Конгресс США, Европарламент и т.д.).

Поэтому есть все основания не останавливаться только на Тарасе Козаке, а вводить санкции по отношению к тем, кто вошел в сепаратный "переговорный процесс" с государством-агрессором.

После введения персональных санкций против Медведчука, Бойко, Рабиновича можно будет перейти к рассмотрению "дела ОПЗЖ", ведь вышеуказанные лица (которые должны находиться под персональными санкциями) являются политическим руководством этой партии. Тогда вопрос закрытия этой партии могло бы рассмотреть Министерство юстиции.

Те, кто проводит сепаратные переговоры с руководством государства-агрессора, не должны быть не наказаны.

Такая моя политическая позиция.

Источник: Олесь Доній / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, Олесь Доний, санкции, Министерство юстиции, Вадим Рабинович, Юрий Бойко, ОПЗЖ
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