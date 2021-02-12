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ПОЛИТИКА

Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина" из-за высказываний Симоненко

29 января в эфире телеканала "112 Украина" лидер Компартии Украины Петр Симоненко допустил высказывания, направленные на компрометацию Вооруженных сил Украины. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку.

В Нацсовете отметили, что телеканал не представил альтернативного взгляда на вопрос, который обсуждался в эфире
В Нацсовете отметили, что телеканал не представил альтернативного взгляда на вопрос, который обсуждался в эфире
Фото: depositphotos.com

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина" из-за распространения необъективной информации и высказываний, содержащих риторику вражды. Об этом 12 сообщила пресслужба Нацсовета.

Проверка будет проведена на основании мониторинга эфира вещателя с 29-го по 31 января.

"29 января в прямом эфире телеканала транслировалась передача "Голос народа", участником которой стал политический деятель Украины, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины Петр Симоненко. Эта передача вышла в эфир также в повторах 30-го (дважды) и 31 января. Петр Симоненко в своем выступлении допустил высказывания, направленные на компрометацию Вооруженных сил Украины, других вооруженных формирований и политического руководства Украины, создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической ситуации, создание дополнительной напряженности в обществе и протестных настроений среди граждан, разжигание национальной вражды", – отметили в сообщении.

В Нацсовете сообщили, что телеканал не представил альтернативного взгляда на вопрос, а ведущие передачи не опровергли слова Симоненко и не отнеслись критически к его  высказыванию, чтобы обеспечить предоставление достоверной и полной информации.

"В повторе передача вышла в эфир без изменений или редакционной модерации, хотя повторная трансляция передач в записи предусматривает возможность проверки достоверности распространенной информации", – подчеркнули в Нацсовете.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Козака и принадлежащих ему телеканаловКозак приобрел ZIK – летом 2019-го.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.

Проверка будет проведена в период с 26 февраля по 12 марта.

Теги: телевидение, Украина, Петр Симоненко, Нацсовет, 112 Украина, ZIK, радиовещание, NewsOne
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