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Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов

Истец считает, что потеря доступа к телеканалам "112 Украина", NewsOne, ZIK является нарушением прав.

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В суде не назвали имени заявителя
В суде не назвали имени заявителя
Фото: depositphotos.com

Кассационный суд в составе Верховного Суда открыл производство по иску об отмене санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба судебной власти Украины.

Истец оспаривает указ президента Украины Владимира Зеленского от 2 февраля 2021 года о введении в действие решения СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

Суд отметил, что истец указывает на нарушение его права на получение информации от информационных программ, которые транслируют телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK и другие, перечисленные в приложениях к спорному решению, поскольку его доступ к ним заблокирован.

Заявитель считает, что потеря доступа к указанным телеканалам является нарушением его прав, что предусмотрено статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении.

С учетом положений ч. 2 ст. 266 и ч. 5 ст. 262 Кодекс административного судопроизводства Украины суд пришел к заключению о необходимости проверки нарушения указанных прав истца в судебном заседании.

Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон на 15 марта 2021 года в 12.00.

В суде не назвали имени истца.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России. Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что ряд фигурантов санкций СНБО имели отношение к поставкам топлива для боевиков.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев"Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии аккаунтов телевизионных каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского.

Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, СНБО, Верховный Суд, ZIK, NewsOne, ОПЗЖ, Министерство культуры и информационной политики
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