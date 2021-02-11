В Раде предлагают остановить аккредитацию журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK

Основными инициаторами постановления о временной остановке аккредитации при органах государственной власти Украины журналистов и технических работников попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK выступили депутаты фракций "Европейская солидарность" и "Голос".

Легальная деятельность телеканалов после введения санкций прекращается на пять лет Фото: depositphotos.com

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде Украины проект постановления о временной приостановке аккредитации журналистов и технических работников попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Проект этого постановления №5057 появился на сайте парламента 10 февраля.

Текст постановления "О временной приостановке аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации при органах государственной власти Украины, в отношении которых применены санкции указом президента Украины №43/2021" пока не обнародован.

Большинство инициаторов постановления – депутаты из фракции "Европейская солидарность" (в частности, Ирина Фриз, Владимир Вятрович, Ирина Геращенко, Мария Ионова, Иванна Климпуш-Цинцадзе, София Федина и Ахтем Чийгоз) и фракции "Голос" (Ярослав Юрчишин, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина и другие).

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. На встрече с руководителями других телеканалов Зеленский заверил, что медиабизнесу ничто не угрожает.