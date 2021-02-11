В Раде предлагают остановить аккредитацию журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде Украины проект постановления о временной приостановке аккредитации журналистов и технических работников попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Проект этого постановления №5057 появился на сайте парламента 10 февраля.
Текст постановления "О временной приостановке аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации при органах государственной власти Украины, в отношении которых применены санкции указом президента Украины №43/2021" пока не обнародован.
Большинство инициаторов постановления – депутаты из фракции "Европейская солидарность" (в частности, Ирина Фриз, Владимир Вятрович, Ирина Геращенко, Мария Ионова, Иванна Климпуш-Цинцадзе, София Федина и Ахтем Чийгоз) и фракции "Голос" (Ярослав Юрчишин, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина и другие).
Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. На встрече с руководителями других телеканалов Зеленский заверил, что медиабизнесу ничто не угрожает.
Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула [кума президента РФ, главы политсовета ОПЗЖ Виктора] Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.
Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России. Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что ряд фигурантов санкций СНБО имели отношение к поставкам топлива для боевиков.
Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.
Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии аккаунтов телевизионных каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne.
Центр противодействия коррупции и еще 17 общественных организаций 4 февраля написали открытое письмо министерству финансов США и главе Госдепартамента США Энтони Блинкену, в котором просят внести Козака и жену Медведчука Оксану Марченко в санкционный список минфина США – OFAC. Сам Медведчук находится под санкциями с 2014 года.
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского.