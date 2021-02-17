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Роман Шрайк
Роман Шрайк

Украинский блогер, основатель site.ua.


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В мае 2020-го у Зеленского были "журналисты" Медведчука и Шария. Сейчас одни в бане, второго подозревают в госизмене

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Май 2020-го. Большая пресс-конференция Владимира Зеленского.

Аккредитованы "журналисты" Медведчука и Шария. Президент обсуждает "пленки Деркача" с записями разговоров Байдена и Порошенко и видит в них признаки госизмены. Не со стороны Деркача, естественно.

Февраль 2021-го. Деркач под санкциями. Каналы Медведчука в бане. В госизмене подозревается Шарий.

Президент сильно изменился. Президент США, естественно.

Источник: Роман Шрайк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: США, Украина, Виктор Медведчук, санкции, Владимир Зеленский, Анатолий Шарий, журналисты, Роман Шрайк
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