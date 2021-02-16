Шария объявят в розыск, если он не явится на допрос в СБУ – СМИ

Украинского блогера Анатолия Шария объявят в розыск, если он не явится на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля. Об этом "РБК-Украина" сообщил источник в СБУ.
"Решение об объявлении в розыск Анатолия Шария будет принято в случае его неявки на допрос 22 февраля", – отметил источник.
В то же время дополнительные детали, в том числе о возможной экстрадиции блогера из Испании, не разглашаются в интересах досудебного расследования.
Представитель СБУ отметил, что подозрение и повестка на допрос были отправлены Шарию на электронную почту и в мессенджеры. Кроме того, ему позвонили на мобильный телефон.
16 февраля Шарию объявили о подозрении в государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.
В 2012 году Шарий покинул Украину, укрываясь от уголовного преследования. В том же году получил политическое убежище в Литве. С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть.