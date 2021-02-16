Шария объявят в розыск, если он не явится на допрос в СБУ – СМИ

Блогеру Анатолию Шарию, подозреваемому в госизмене, отправили подозрение и повестку на допрос на электронную почту и в мессенджеры, он должен явиться в СБУ 22 февраля, сообщил представитель спецслужбы изданию "РБК Украина".

Украинского блогера Анатолия Шария объявят в розыск, если он не явится на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля. Об этом "РБК-Украина" сообщил источник в СБУ.

"Решение об объявлении в розыск Анатолия Шария будет принято в случае его неявки на допрос 22 февраля", – отметил источник.

В то же время дополнительные детали, в том числе о возможной экстрадиции блогера из Испании, не разглашаются в интересах досудебного расследования.

Представитель СБУ отметил, что подозрение и повестка на допрос были отправлены Шарию на электронную почту и в мессенджеры. Кроме того, ему позвонили на мобильный телефон.

16 февраля Шарию объявили о подозрении в государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.