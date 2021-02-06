"Партия Шария" внесла 1,5 млн грн залога за подозреваемую в администрировании контролируемых из РФ Telegram-каналов

За одну из фигуранток дела о Telegram-каналах, контролируемых российскими спецслужбами, Викторию Даскалицу 4 февраля внесли залог. Деньги собрали члены "Партии Шария".

1 февраля СБУ сообщила о разоблачении сети российских спецслужб, пытавшихся влиять на ситуацию в Украине при помощи Telegram-каналов Фото: depositphotos.com

По подозреваемого в госизмене Викторию Даскалицу, фигурантку дела о Telegram-каналах, контролируемых из России, внесли 1,58 млн грн залога. Об этом 5 февраля сообщил в Facebook адвокат Валентин Рыбин.

По его словам, всю сумму залога собрала "Партия Шария", его внесли 4 февраля.

Адвокат надеялся в пятницу, 5 февраля, забрать свою клиентку, однако попасть в СИЗО не удалось – на въезде дежурила патрульная полиция и никого не пропускала.

Дескалица находится в базе "Миротворца", там же ее мужем указан Артем Давидченко. "Думская" писала, что его считают главным администратором ряда Telegram-каналов, контролируемых из РФ. Также он младший брат лидера запрещенной в Украине организации "Молодежное единство" Антона Давидченко.

1 февраля СБУ сообщила о разоблачении агентурной сети российских спецслужб, пытавшихся влиять на ситуацию в Украине при помощи политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. В частности, упоминались такие каналы как "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

В СБУ заявляли, что сеть была создана сотрудниками 85-го главного центра специальной службы ГУ Генерального штаба Вооруженных сил России. В ее состав входили активисты "русской весны" из Одессы и Харькова, которые сейчас базируются на территории подконтрольной России ПМР (Приднестровской Молдавской Республики) в Тирасполе.